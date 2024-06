El Consejo Editorial del Times pide al Presidente de EU dejar la carrera presidencial

Los Ángeles, 28 de junio (LaOpinión).- El Consejo Editorial de The New York Times publicó el viernes un artículo de opinión en el cual pide al Presidente demócrata Joe Biden que abandone la carrera electoral para su reelección en noviembre de 2024.

En una inesperada aseveración de parte del grupo de periodistas expertos de opinión que forman el Consejo Editorial de uno de los más importantes diarios de Estados Unidos y que está separado de la sala de redacción, se pide a Joe Biden que no continúe aspirando a la reelección, “para servir a este país”.

El Presidente Biden enfrentó poca oposición durante la temporada de las elecciones primarias, y el hecho de que ganó casi todos los delegados del partido significa que es muy poco probable que se vea obligado a abandonar la carrera en contra de su voluntad.

Nothing will harden Biden’s resolve to stay in this race more than the NYT editorial board calling on him to drop out. pic.twitter.com/hXqFtNB3rn

Pero el irregular desempeño del Presidente Joe Biden en el debate con Donald Trump ha generado inquietudes de demócratas y de otras personas y organizaciones, preocupados por él sobre si abandonará la carrera presidencial.

La editorial de The New York Times pide a Biden que abandone la carrera por un segundo mandato.

Folks, I might not walk as easily or talk as smoothly as I used to.

I might not debate as well as I used to.

But what I do know is how to tell the truth.pic.twitter.com/ep5D0EhT5P

— Joe Biden (@JoeBiden) June 28, 2024