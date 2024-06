Jueza niega solicitud para desestimar caso de Alec Baldwin por homicidio involuntario

SANTA FE, Nuevo México, EU (AP).— Una Jueza de Nuevo México negó este viernes una solicitud para desestimar el único cargo contra Alec Baldwin por el tiroteo fatal de una directora de fotografía presentada debido a las preocupaciones de que el FBI dañó el arma de fuego durante las pruebas forenses antes de que los abogados defensores pudieran examinarla.

Los abogados defensores de Alec Baldwin habían pedido a la Jueza Mary Marlowe Sommer que desestimara el caso contra Baldwin antes de que comience su juicio en julio.

El equipo legal de Baldwin solicitó que, si el juicio sigue adelante, la Jueza debería al menos prohibir la presentación de un análisis del arma utilizando piezas de repuesto por parte de un experto en armas de fuego para la Fiscalía. Dicen que los investigadores pueden haber destruido evidencia potencialmente exculpatoria mientras probaban si el arma podría dispararse accidentalmente sin tirar del gatillo.

Durante un ensayo en el set de filmación el 21 de octubre de 2021, Baldwin apuntaba con el arma a Halyna Hutchins cuando se disparó, matándola e hiriendo al director Joel Souza, quien sobrevivió.

Baldwin se declaró inocente de un cargo de homicidio involuntario, que conlleva una sentencia máxima de 18 meses de prisión.

Los investigadores policiales inicialmente enviaron el revólver al FBI para una prueba de rutina, pero cuando un analista del FBI escuchó a Baldwin decir en una entrevista con ABC TV que nunca tiró del gatillo, pero que el arma se disparó, la agencia dijo a las autoridades locales que podían realizar una prueba de descarga accidental, aunque podría dañar el arma.

Un equipo de investigadores permitió al FBI que siguiera adelante y probó el revólver golpeándolo desde varios ángulos con un mazo de cuero. Uno de esos impactos fracturó los mecanismos de disparo y seguridad del arma.

Los fiscales afirmaron que fue “desafortunado” que el arma se rompiera, pero no fue destruida y las piezas aún están disponibles. Dicen que los abogados de Baldwin todavía tienen la capacidad de defender a su cliente y cuestionar las pruebas en su contra.

Los abogados de Baldwin afirman que las autoridades siguieron adelante con las pruebas destructivas del arma sin molestarse en desmontarla y fotografiar primero las partes, eliminando así su evidencia más crítica en el caso. Al notar daños en la muesca superior del martillo del revólver, instaron a la Jueza a prohibir que un jurado viera un análisis del arma reconstruida.

