El País revela nuevas imágenes de otro accidente de Pemex en Golfo de México

Imágenes satelitales proporcionadas a El País por fuentes académicas revelan que hubo otro derrame de crudo en junio, en la misma zona de la Sonda de Campeche. La mancha mide alrededor de 211 kilómetros cuadrados, una extensión un poco mayor que la ciudad de Guadalajara.

Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).– Petróleos Mexicanos (Pemex) ha estado en la mira luego del reciente derrame de hidrocarburos en la Sonda de Campeche que fue denunciado por organizaciones civiles, aunque éste no es el único caso. Nuevas imágenes muestran que hubo otro accidente de la petrolera en el mes de junio en el Golfo de México, así lo reveló el diario El País en una nota firmada por la periodista Almudena Barragán.

Fuentes académicas compartieron al diario imágenes satelitales que no habían salido a la luz hasta ahora y que revelan que hubo otro derrame de crudo más grave un mes antes en la misma zona de la Sonda de Campeche.

De acuerdo con el medio, la mancha que puede observarse en las imágenes tomadas con el radar Sentinel 1 de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) mide cerca de 211 kilómetros cuadrados, una extensión un poco más grande que la ciudad de Guadalajara.

Algunas organizaciones medioambientales, entre las que se encuentran Greenpeace México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y la Alianza Mexicana contra el Fracking, mencionan en un comunicado que el derrame ocurrió en Balam Tango Bravo, a principios de junio. “Queda pendiente conocer sus características, cómo se gestionó y qué impactos ha tenido y tendrá”, señalan.

El País consultó a otros especialistas que confirmaron la existencia de dicho derrame ocurrido en junio, pese a que no fue reportado por las autoridades públicamente. Ante estos hechos, el medio de comunicación español le hizo llegar a Pemex una solicitud de comentarios para que aclarara el incidente. No obstante, hasta el momento de la publicación de su investigación, la petrolera no ha respondido.

Por su parte, Petróleos Mexicanos explicó este miércoles que el derrame de hidrocarburos en la Sonda de Campeche, que fue denunciado por organizaciones civiles, se debió a un fenómeno natural conocido como “chapopoteras” y a una “pequeña fuga” en el campo Ek–Balam.

El director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, explicó que una de las manchas más grandes que pueden observarse vía satélite corresponden a las chapopoteras en el campo Cantarell, formadas hace millones de años.

Se trata de un fenómeno originado por una fractura de aproximadamente mil 500 metros de longitud, con diversos puntos de emisión de hidrocarburo a la superficie del mar, explicó la empresa estatal.

Conferencia de prensa | Director General de Pemex, Ing. @OctavioRomero_O

Miércoles 26 de julio de 2023https://t.co/bAvKqpsamq — Petróleos Mexicanos (@Pemex) July 26, 2023

Por otro lado, Abigail Uribe, investigadora del Conahcyt entrevistada por El País, experta en oceanografía y parte del Sistema de monitoreo de hidrocarburos en el sur del Golfo de México, refiere que “no hay posibilidad de que la mancha sea una emanación natural”. Sin embargo, la experta puntualiza que, de acuerdo a las últimas imágenes que han podido observar, la mancha de petróleo se ha degradado y lo que permanece es un remanente de agua oleosa. “Las aguas iridiscentes, como dice Pemex, son aguas que sí provienen del derrame, que están contaminadas, pero no es el petróleo espeso que se nos viene a la cabeza”.

Al respecto, Greenpeace México y el resto de organizaciones civiles expusieron en su pronunciamiento que la mancha descrita como “iridiscencia” por Pemex es un término con el que la empresa da a entender que se trata meramente de un reflejo o fenómeno óptico; pero “es evidencia de contaminación por hidrocarburos, con sus consecuencias correspondientes, como indican diversos documentos científicos”.

Las organizaciones señalan que el argumento de chapopoteras naturales proporcionado por Pemex “surge como una conversación paralela” que no tiene vinculación con las denuncias que han hecho y con la fuga que la propia empresa admitió en sus instalaciones.