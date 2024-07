Cortés es detenido en Venezuela y deportado a Perú; iba a ser observador electoral

El dirigente nacional del PAN tenía programado ayer por la noche reunirse con los candidatos opositores Edmundo González y María Corina, pero fue detenido antes.

Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).– Marko Cortés Mendoza, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), fue detenido ayer en Venezuela por la policía bolivariana y deportado a Lima, Perú, luego de que pretendiera ser observador internacional de las elecciones presidenciales que se llevan a cabo este domingo.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Cortés Mendoza compartió que estaba en un hotel cuando ocurrió la detención, y que posteriormente se procedió a la deportación. El dirigente nacional del PAN tenía programado ayer por la noche reunirse con los candidatos opositores Edmundo González y María Corina.

“Lo viví en carne propia. Existen enormes posibilidades de que el pueblo venezolano ya le ponga un alto a la autocracia de Nicolás Maduro. Quiero informarles que lamentablemente fui expulsado de forma arbitraria por el régimen. La policía bolivariana me detuvo en el hotel donde me hospedaba. […] Ya estoy bien, en Lima, Perú, que fue a donde fui deportado por las autoridades venezolanas”, dijo en el video.

Nuestro total respaldo al pueblo venezolano para que voten de manera libre, sin presiones🇻🇪 Como comunidad internacional, velaremos desde donde estemos porque se respeten sus derechos humanos, sus garantías en el proceso electoral, para que sea transparente, pacífico y el régimen… pic.twitter.com/sSpPsW36HT — Acción Nacional (@AccionNacional) July 28, 2024

“He platicado con muchos venezolanos, muchos de ellos tienen miedo, pero todos tienen la enorme esperanza de que van a lograr derrotar al dictador. La inequidad en la elección de hoy es evidente. Sólo existe propaganda del candidato oficial. Con amenazas obligan a los opositores a declararse a favor de Maduro. Las instancias electorales están completamente controladas. Deseo de todo corazón éxito a Venezuela. Triunfo a la plataforma unitaria opositora: Edmundo González y a María Corina”, agregó.

Por su parte, el PAN detalló que su dirigente, antes de ser expulsado de Venezuela, se reunió con Henrique Capriles, expresidente de la Cámara de Diputados; César Pérez Divas, exsecretario general del partido COPEI; el exgobernador de Táchira, Freddy Delgado Dalo; Miguel Parra, Secretario General del Movimiento Ciudadano Unión y Progreso; entre otras personalidades.

Asimismo, señaló que el proceso electoral actual es “completamente inaudito y antidemocrático”, ya que “en todas sus calles sólo se pudiera observar publicidad del candidato oficialista o de sus partidos alfiles”; mientras que “no existe ninguna sola publicidad de los candidatos opositores Edmundo González y María Corina”.

Acudí a Venezuela para acompañar a @MariaCorinaYA y @EdmundoGU en la elección de hoy, pero el día de ayer fui detenido al llegar a mi hotel por la policía bolivariana y arbitrariamente expulsado de ese país. Las y los venezolanos tienen miedo, la inequidad en la elección de hoy… pic.twitter.com/r0XRz6uv0B — Marko Cortés (@MarkoCortes) July 28, 2024

“Por primera vez, en la era Chávez y Maduro la oposición llega muy fuerte y por arriba del candidato oficial, por lo que se espera una avalancha ciudadana contra Maduro, porque la molestia social puede ser reprimida, pero ya es enorme, por lo que ya veremos si Maduro reconoce su derrota o busca seguirse imponiendo al costo que sea”, sostuvo.

El presidente nacional del PAN condenó el abuso de poder y las constantes violaciones a los derechos humanos que han sufrido candidatas, candidatos, líderes opositores y ciudadanos por parte del régimen de Nicolás Maduro.

“Este proceso es tan antidemocrático que el régimen de plano no dejó entrar, expulsó del país y revocó invitaciones de todos los observadores internacionales no afines, pretendiendo impedir que los ojos críticos puedan constatar y difundir lo que está ocurriendo”, finalizó.

Los últimos días, expresidentes y parlamentarios latinoamericanos denunciaron que las autoridades de Venezuela impidieron su entrada al país, para participar como observadores electorales en los comicios del próximo domingo 28 de julio.

A través de sus redes sociales, los políticos acusaron al Gobierno de Venezuela de evitar que despegara un vuelo en el que viajaban varios expresidentes que iban a territorio venezolano para participar en la contienda.

El expresidente mexicano Vicente Fox Quesada compartió en un mensaje grabado desde el interior de un avión en el que explicaba su caso: “Parados aquí en Caracas, pero hay cuatro aviones ya de [la aerolínea] Copa que están también detenidos, y dicen que no los sueltan y no los dejan volar si no se bajan los cinco expresidentes”.

ESTAMOS AL PIE Y VAMOS CON TODO. Las luchas por la democracia son interminables.

La democracia y la libertad es un valor fundamental para todo ser humano en todas partes del mundo y en todas las épocas.

Hoy se aprecia más que nunca vivir bajo la tiranía de maduro o vivir bajo… pic.twitter.com/pPMBj2QznJ — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) July 26, 2024

La decisión de las autoridades venezolanas para impedir que algunos líderes internacionales lleguen desde Panamá viene después de que el Grupo Libertad y Democracia, conformado por expresidentes, manifestara su postura ante cualquier intento de fraude en las elecciones presidenciales de Venezuela, el cual deberá ser sancionado por la comunidad internacional.

“Cualquier intento de fraude debe ser castigado con las máximas sanciones, y se debe proceder a una judicialización internacional efectiva contra Nicolás Maduro y su círculo más cercano”, expresó esta semana Libertad y Democracia.

Los expresidentes que viajarían el viernes a Venezuela integran el Grupo Libertad y Democracia, conformado, la exvicepresidenta Mireya Moscoso; el mandatario dominicano Luis Abinader, y los expresidentes del Gobierno español José María Aznar y Mariano Rajoy; así como por los exmandatarios Mario Abdo Benítez, de Paraguay; Jeanine Áñez y Jorge Quiroga, de Bolivia; Felipe Calderón y Vicente Fox, de México; e Iván Duque y Andrés Pastrana, de Colombia.

También lo conforman los expresidentes Osvaldo Hurtado, Jamil Mahuad y Guillermo Lasso, de Ecuador; Rafael Calderón y Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica; y Mauricio Macri, de Argentina; además del líder opositor venezolano Juan Guaidó y el exgobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño.

–Con información de AP