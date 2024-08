Operación militar israelí en el norte de Cisjordania deja 10 palestinos muertos

Por Julia Frankel y Nasser Nasser

CAMPO DE REFUGIADOS AL-FARAA, Cisjordania, 28 de agosto (AP).— Israel lanzó una operación militar a gran escala en la Cisjordania ocupada que duró toda la noche y se alargó hasta el miércoles, donde sus fuerzas mataron a por lo menos 10 combatientes palestinos y aislaron la volátil ciudad de Yenín.

Israel ha llevado a cabo redadas casi a diario en Cisjordania desde el ataque del 7 de octubre de Hamás sobre el sur de Israel, que desató la guerra que se libra en la Franja de Gaza. Israel afirma que está eliminando a los insurgentes para evitar ataques sobre sus ciudadanos, mientras que los palestinos de Cisjordania temen que la campaña busque ampliar la guerra y forzar su desplazamiento.

“Numerosas fuerzas” israelíes entraron en Yenín, que es desde hace años un feudo insurgente, además de en Tulkarem y en el campo de refugiados de Al-Faraa, que se estableció en la guerra de 1948, todos en el norte de Cisjordania, explicó un vocero del ejército, el teniente coronel Nadav Shoshani.

150 terrorist attacks against Israelis have been carried out over the past year by terrorists from Jenin and Tulkarm.

Read that again: 150 terrorist attacks in 1 year.

These attacks have repeatedly put the lives of not only Israelis, but Palestinians at risk. Our troops are… pic.twitter.com/ejM4HBSIT7

— LTC Nadav Shoshani (@LTC_Shoshani) August 28, 2024