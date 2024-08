FBI: Thomas Crooks buscó eventos de Trump y Biden antes de ataque en Pensilvania

Por Eric Tucker

Washington, 28 de julio (AP) — El perpetrador del intento de asesinato del expresidente Donald Trump buscó en Internet eventos en los que iban a participar tanto Trump como el Presidente Joe Biden, hizo repetidas búsquedas de información sobre explosivos y vio el evento de campaña de Pensilvania donde disparó contra el candidato republicano el mes pasado como un “objetivo de oportunidad”, dijo el miércoles un alto funcionario del FBI.

Aunque los investigadores, que han realizado cerca de mil entrevistas, no han descubierto el motivo por el cual Thomas Matthew Crooks, de 20 años, le disparó a Trump durante un mitin de campaña el 13 de julio, creen que llevó a cabo una “extensa planificación del ataque”, incluida la búsqueda de actos de campaña en los que participarían tanto el actual Presidente como el anterior, particularmente en el oeste de Pensilvania.

El análisis del FBI de su historial de búsquedas en Internet revela un “esfuerzo sostenido y detallado para planificar un ataque contra algún evento, lo que significa que analizó muchos eventos u objetivos”, dijo el miércoles a la prensa Kevin Rojek, el agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Pittsburgh.

BREAKING: FBI Just Released Photos Showing That Trump Shooter Thomas Crooks Hid AR-15 Rifle in Backpack at Butler Rally

NOTE: The FBI announced that Thomas Matthew Crooks, who brought an AR-15 rifle to a Trump rally in Butler, PA, broke down the weapon into two pieces to conceal… pic.twitter.com/cC6Zitp7xi

— Simon Ateba (@simonateba) August 28, 2024