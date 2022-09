“Estoy bien”: Alejandra Guzmán confirma que se le dislocó la cadera durante concierto

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).- La cantante Alejandra Guzmán se encuentra bien y estable luego de sufrir una caída en medio de una presentación en Estados Unidos.

“Fue transportada al hospital de la Universidad George Washington, donde fue tratada y dada de alta anoche”, dijo la cantante a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

Asimismo, en dicho comunicado agregó un audio con su voz en donde agradecía el apoyo que recibió por parte de sus fanáticos, así como también para dar mayores detalles sobre su incidente.

“Lo que pasó fue que se me dislocó mi cadera derecha, tengo dos prótesis y pues, a veces puede pasar. Nunca me había pasado pero en el Kennedy Center me pasó”, explicó la artista.