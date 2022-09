“No presentaron papeles y se suspendió la taquería”, dice INVEA sobre ataque de Tabe

Emery Troncoso, Director de apoyo institucional del Invea, aseguró que lo ocurrido el día de ayer es un “hecho aislado”, pues sólo se conoce otro caso similar ocurrido hace dos años en Polanco; detalló que en caso de que los propietarios del lugar no puedan acreditar con documentos que el uso de suelo del lugar es para restaurante, se procederá a realizar la clausura y serán acreedores a una multa.

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).– La taquería “Don Eraki”, propiedad de Daniel Tabe Tabe, padre del Alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, fue clausurada debido a que no presentó los documentos que avalaran que las actividades que llevaban a cabo, las de un restaurante, estaban permitidas en el predio, afirmó Emery Troncoso, Director de apoyo institucional del Instituto de Verificación Administrativa (Invea).

“No está clausurado, hay algo que se conoce como una suspensión de actividades que es una media cautelar, así lo marca la Ley de Procedimiento Administrativo. Propiamente lo que pasó es que hay una denuncia vecinal que se le hizo llegar al Invea respecto al funcionamiento de este establecimiento, se emitió una orden de visita, la ejecutaron las compañeras y compañeros verificadores, se pidió al momento de la visita que se presentaran las constancias documentales que acreditaran que las actividades que estaban llevando a cabo, que es de un restaurante, una taquería, estaba permitida en el predio, lo que normalmente se conoce como uso de suelo”, indicó el funcionario en entrevista con Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

El funcionario detalló que ahora los dueños del establecimiento tendrán un lapso de 10 días hábiles para presentar los documentos que acrediten que el local cuenta con los permisos necesarios para operar como un restaurante.

“Al momento de la visita no presentaron estos documentales y se procedió a la suspensión de actividades como medida cautelar. Ellos tienen el derecho de presentar en un lapso de 10 días hábiles un escrito en el cual establezcan lo que en su derecho convenga, los alegatos que ellos crean sean necesarios, y los documentales que acrediten que la actividad que estaba llevando a cabo es válida en ese predio”.

Emery Troncoso aseguró que lo ocurrido el día de ayer es lamentable y afirmó que se trata de un “hecho aislado”, pues solo se conoce otro caso similar, el cual ocurrió hace dos años en Polanco.

“Este es un hecho aislado, anteriormente sólo ha habido un hecho como éste o parecido que fue en Polanco hace dos años, pero propiamente es un hecho aislado, normalmente la ciudadanía atiende las visitas, atiende a las personas del Invea, presentan sus documentales y normalmente todo se lleva en un buen estado de ánimo. Este es un hecho aislado definitivamente, lo cual no deja de ser reprobable, no deja de ser lamentable”.

Finalmente, el funcionario detalló que en caso de que los propietarios del lugar no puedan acreditar con documentos que el uso de suelo del lugar es para restaurante, se procederá a realizar la clausura y serán acreedores de una multa.

“Está corriendo el tiempo en el que ellos pueden presentar su escrito, se les va a dar un audiencia y posteriormente habrá una resolución en la cual, si ellos acreditaron contar con la documentación, la resolución saldrá sin sanción. Si ellos no logran acreditar con documéntales la actividad que estaban llevando a cabo se harán acreedores ahora sí a una clausura como sanción y a una multa. Y, en caso de que quieran seguir llevando a cabo esa actividad, tendrán que conseguir el documento idóneo que les permita seguir con esa actividad”.

¿Por qué no está detenido después de haber hecho esto? Su nombre es Daniel Tabe, padre del alcalde en Miguel Hidalgo pic.twitter.com/7w0K1nZPTg — Victor Hugo Magaña (@semaforoenambar) September 28, 2022

El día de ayer, en redes sociales se hizo viral un video donde Daniel Tabe Tabe amenaza con un cuchillo a un grupo de inspectores del Invea que clausuraban su negocio.

En las imágenes difundidas se muestra como el hombre de la tercera edad sale del local con un cuchillo grande en la mano y grita a uno de los trabajadores del Invea mientras se acerca a él.

“¡Hijo de puta! Te voy a clavar esto si sigues”, dice el padre de Tabe Echartea. El trabajador del Invea se voltea hacia otro lado y es cuando el hombre de la tercera edad lo toma del cuello y le acerca el cuchillo a la cara.

Aunque el trabajador, que doblaba los restos de las calcomanías que se colocaron en el lugar, intentó poner la mano como defensa, no presentó ninguna lesión.

“¡Señor, tranquilícese!”, le grita otra persona al dueño de Don Eraki. Pero éste respondió: “¡Tranquilícese pura verga, cabrón! ¡Orale hijos de la chingada! ¡Pinche bola de rateros!”, gritó mientras caminaba hacia el resto de personal del Invea, quienes a la par retrocedían para no ser afectados por el arma blanca.

Ofrezco una sincera disculpa por lo del día de hoy. pic.twitter.com/dgJqnFJwRw — Daniel Tabe Tabe (@tabe_tabe4) September 28, 2022

Horas más tarde del incidente, Daniel Tabe se disculpó en sus redes sociales por haber amagado al inspector del Invea con un cuchillo. Dijo que se sintió impotente al ver que clausuraron su negocio y por eso actuó de esa manera.

“Lamento mucho mi conducta de hoy, nunca fue mi intención hacerle daño a alguien, sinceramente sentí mucho coraje de que me clausuraran mi negocio que me ha costado muchos años de trabajo. La gente que me conoce sabe perfectamente cuánto me ha constado construir este negocio, pero nada justifica lo que hice; me siento muy arrepentido y le ofrezco una disculpa a los verificadores que solo hacían su trabajo, de verdad me arrepiento, eso no va con mi personalidad”, declaró el padre del Alcalde de la Miguel Hidalgo en un video.

En tanto, la Fiscalía General de Justicia de la CdMx (FGJ-CdMx) confirmó el inicio de una investigación al respecto, esto después de la denuncia interpuesta por integrantes del Invea, incluyendo el propio José Enrique Reyes Juárez, quien fue agredido con el arma blanca.

Nada justifica lo que pasó hoy. Estuvo mal cómo reaccionó mi papá y me sumo a sus disculpas públicas. pic.twitter.com/saI3BlYoBp — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) September 28, 2022

Por su parte, el Alcalde de Miguel Hidalgo aseguró que la situación fue parte de un “acto de provocación” en el cual su padre “cayó”, puesto que él no tiene ninguna injerencia en la política; además de que, aseguró, el negocio cuenta efectivamente con toda los papeles y permisos en forma, por lo que negó categóricamente dichas acusaciones de incumplimiento.

“No me voy a quedar callado frente a la intimidación, los ataques y la provocación. Lo digo fuerte y claro: no estuvo bien lo que hizo mi papá y me sumo a sus disculpas”, dijo Mauricio Tabe.