VIDEO: El Comité Olímpico Internacional compara a Alexa Moreno con Nadia Comăneci

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).- El Comité Olímpico Internacional (COI) reconoció este jueves el talento nacional, pues comparó a la gimnasta mexicana Alexa Moreno con la rumana Nadia Comăneci, destacada deportista en los años setenta.

A través de sus redes sociales, el perfil oficial del COI, que también brinda información sobre los Juegos Olímpicos, compartió un video donde muestra, a manera de comparación, los desempeños realizados por la mexicana Alexa Moreno, en las Olimpiadas de Tokio 2020 y Comăneci, cuya muestra es de la competencia en Montreal 1976: dos deportistas separadas por más de cuarenta años; sin embargo, unidas por el gran talento en su disciplina.

40+ years of women's vault at the Olympics, from 1976 to 2020, from Nadia Comaneci 🇷🇴 to Alexa Moreno 🇲🇽! Which vault is your favourite? 👇#Antwerp2023 I #ARTWorlds2023 l @nadiacomaneci10 pic.twitter.com/uSNKM9ZWzE

— The Olympic Games (@Olympics) September 28, 2023