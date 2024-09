VIDEOS ¬ Reportero en EU rescata a mujer en vivo durante cobertura sobre “Helene”

Subramaniam Vincent, director de periodismo y ética de los medios en el Centro Markkula de Ética Aplicada de la Universidad de Santa Clara, dijo que este era un ejemplo de cómo el papel del periodista se cruza con la responsabilidad humana.

Por Jennifer Sino Kelleher

Atlanta, 28 de septiembre (AP).- Un reportero meteorológico de televisión en Atlanta interrumpió el viernes su transmisión en vivo sobre el huracán “Helene” para rescatar a una mujer de un vehículo varado por la creciente de las aguas.

En un video del rescate, de pie bajo la lluvia con el vehículo sumergido detrás de él, el meteorólogo de FOX Weather, Bob Van Dillen, describe cómo la mujer condujo hacia una zona inundada.

Dice que ha llamado al 911 y se la puede escuchar gritando mientras él intenta asegurarle que la ayuda está en camino. Luego le dice a la cámara: “Es una situación. Nos comunicaremos con ustedes en un momento. Voy a ver si puedo ayudar un poco más a esta señora, muchachos”.

Luego se ve a Van Dillen caminando por el agua con la mujer sobre su espalda, llevándola a un lugar seguro.

Más tarde, en una entrevista , dijo que dejó todo para ayudar.

“Saqué mi billetera de mis pantalones, entré allí, me metí en el agua hasta el pecho”, dijo Van Dillen. “Ella estaba allí, todavía atada a su auto y el agua estaba subiendo y llegando hasta el auto mismo, así que estaba casi hasta el cuello sumergida en su propio auto”.

Subramaniam Vincent, director de periodismo y ética de los medios en el Centro Markkula de Ética Aplicada de la Universidad de Santa Clara, dijo que este era un ejemplo de cómo el papel del periodista se cruza con la responsabilidad humana.

Está claro que, si bien tenía la obligación profesional de informar, “también hay alguien cuya vida potencial está en riesgo”, dijo Vincent. “Por eso creo que la decisión que tomó es una decisión humana”.

Teniendo en cuenta la crecida de las aguas y los gritos de ayuda de la mujer, además de no saber cuándo llegaría la ayuda, “es un caso claro de saltar a la acción: un conciudadano que realmente ayuda a otro”, dijo Vincent.