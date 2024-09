Fuerzas rusas bombardean hospital en ciudad al noreste de Ucrania; reportan 9 muertos

La Fuerza Aérea ucraniana informó que derribó 69 de los 73 drones rusos lanzados durante la noche sobre el país, así como dos de los cuatro misiles. Las autoridades de Kiev señalaron que se neutralizaron alrededor de 15 drones sobre la capital y en sus inmediaciones.

Kiev, Ucrania (AP) — Al menos nueve personas fallecieron el sábado por la mañana en dos ataques rusos consecutivos contra un centro médico en la ciudad de Sumy, en el noreste de Ucrania, informaron las autoridades locales.

El primer impacto causó la muerte de una persona. Rusia lanzó otro ataque al momento en que se evacuaba a los pacientes y el personal, explicó el Ministro ucraniano del Interior, Ihor Klymenko.

Las autoridades de Sumy indicaron que en el ataque se emplearon aviones no tripulados Shahed. Además, otras 21 personas sufrieron heridas graves, de acuerdo con el alcalde interino de la ciudad, Artem Kobzar.

Two russian drones attacked #Sumy Central Hospital, causing several floors of the hospital to collapse, killing eight people and seriously injuring 12 more. 86 patients, 15 of them with reduced mobility, and 38 employees were at the hospital at the moment of explosion. 113… pic.twitter.com/vfkZJyCPa5 — Olga Klymenko (@OlgaK2013) September 28, 2024

Sumy está a unos 32 kilómetros de la región rusa de Kursk, donde las tropas ucranianas realizaron el 6 de agosto una irrupción sorpresa para tratar de desviar la atención del Kremlin de la línea del frente en Ucrania.

En la región de Járkiv, al noreste de Ucrania, un ataque aéreo ruso contra la aldea de Slatyne el sábado mató a tres personas e hirió a tres más, dijo el Gobernador regional de Járkiv, Oleh Syniehubov.

Syniehubov agregó que una persona murió en un ataque con drones en la cercana aldea de Kozacha Lopan.

This morning #russia attacked #Sumy#russians launched two air strikes on the hospital…The second #attack took place during the evacuation of patients🤬 8 dead and more than 10 wounded at the moment, people are under the rubble…#russia will pay for everything it has done! pic.twitter.com/tx7AdJy7rj — 🇺🇦Nos Étudiants en France (@nef_students) September 28, 2024

En Krivói Rog, la ciudad natal del Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, las autoridades locales reportaron el sábado el hallazgo del cadáver de un hombre entre los escombros de un edificio administrativo alcanzado por un misil ruso en la víspera, lo que elevó a cuatro la cifra de fallecidos en ese incidente.

En Rusia, el Ministerio de Defensa reveló el sábado que sus defensas antiaéreas derribaron durante la noche cuatro drones sobre la región de Belgorod y uno más en Kursk, ambas en la frontera con Ucrania.

Una persona murió y otras dos resultaron heridas en un bombardeo ucraniano sobre la ciudad fronteriza rusa de Shebekino el sábado, indicó el Gobernador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov. Otras dos personas resultaron heridas.