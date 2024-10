Otra campaña asusta por despojo de propiedades. Ahora mienten con programas sociales

Son varios mensajes en los que se “alerta a la población” sobre una encuesta que falsamente tendría fines comunistas, para la cual están utilizando una imagen real del Gobierno mexicano. Dicha imagen corresponde al denominado Censo Salud y Bienestar, el cual tiene como objetivo conocer el estado de salud de adultos mayores y personas con discapacidad a lo largo de todo el territorio nacional.

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).- La alerta del “censo comunista” es falsa al igual que otras campañas surgidas en redes sociales y WhatssApp en contra de los programas del Bienestar, como han alertado las propias autoridades.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió este lunes a la población ignora los falsos mensajes que aseguran que el Gobierno federal está llevando a cabo una encuesta con la que se busca “despojar a los capitalinos de sus hogares”, ya que en realidad se trata del Censo Salud y Bienestar, con el que se busca brindar salud a domicilio a personas con discapacidad y adultos mayores.

“Justo ayer me informó Ariadna que están enviando mensajeas de Whats App confundiendo a la gente de que les queremos quitar sus viviendas y eso es falso. Es un cuestionario para conocer la condición socioeconómica de los adultos mayores y su condiciono de salud, eso nos va a dar una idea general de cómo atender a las y los adultos mayores porque hay persona que viven en zonas rurales y están siendo visitados, pro ejemplo, los que viven en un lugar tropical pueden tener posibilidad de dengue”, explico la Presidenta al ser cuestionada sobre la preocupación de ciudadanos por estos mensajes recibidos.

No es la primera vez que en redes sociales se difunden falsos mensajes alarmistas. Apenas el pasado mes de septiembre, se aseguró que con la Reforma a la propiedad privada en la Ciudad de México, el Gobierno capitalino buscaba eliminar la propiedad privada, lo que es completamente falso y que se suma a una nueva embestida de desinformación, que sólo busca crear pánico entre la población.

A través de redes sociales están circulando una serie de mensajes alarmistas, en los que se afirma que el Gobierno federal está realizando un “censo comunista”, que de manera falsa afirman que tienen el propósito de despojar de sus vivienda a las familias mexicanas y convertirlas en propiedad social, sin embargo, dichas afirmaciones no son ciertas y ya fueron desmentidas por la propia Presidenta Sheinbaum Pardo.

AVANZADA COMUNISTA

Ya arrancó el oficialismo con el censo de médico en tu casa, es una trampa, te hacen preguntas, de si la casa es tuya o rentas, cuantos m2 tiene, cuantas recamaras, etc,preparan todo para la transición de propiedad privada a propiedad social, COMUNISMO! pic.twitter.com/2urdT4OAZL — martha (@mardezertuche) October 27, 2024

El censo oficial es parte del programa del bienestar denominado “Casa por Casa”, mismo que el pasado 7 de octubre, anunció Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, con el cual los beneficiarios, adultas mayores y personas con discapacidad, podrán recibir en sus hogares vistas médicas de manera periódica con la finalidad de que brindarles atención médica.

Montiel Reyes detalló que 20 mil servidores de la nación serían los encargados de realizar la encuestas, para lo cual visitarían en su domicilio a “derechohabientes de pensiones para personas adultas mayores y personas con discapacidad, con el propósito de llenar un cuestionario y conocer su estado de salud”, así lo dio a conocer en la conferencia matutina del pasado 7 de octubre.

La titular de la Secretaría del Bienestar detalló que quienes reciban la vista de los encuestadores y deseen entrar al programa sólo debían de presentar su Clave Única de Registro de Población (CURP) de reciente impresión, una identificación oficial y responder un cuestionario “relacionado con datos personales, vivienda, educación, ocupación, relaciones familiares, actividades físicas y de esparcimiento, así como antecedentes de salud, visitas médicas y medicamentos, entre otras”, ahondó.

¡¡CUIDADO MÉXICO!!

¡EL CENSO COMUNISTA ES UNA TRAMPA!

DI NO AL CENSO.

ESTAMOS BAJO DICTADURA SOCIALISTA Publicado por Héctor Robles Giron en Domingo, 1 de marzo de 2020

Agregó que este programa tienen la finalidad de que a partir del 2025, se brinde seguimiento personalizado a adultos mayores y personas con discapacidad, a quienes se les entregará “una Cartilla de Salud para tener control de las visitas del personal de enfermería, tratamiento, historial clínico, y realizarán seguimiento periódico”, para lo que se dispondrá de “21 mil 500 médicos, médicas, enfermeros y enfermeras”, quienes “realizarán visitas personalizadas para dar seguimiento y consolidar el derecho a la salud”.

Y aunque quienes impulsan la falsa noticia sobre un “censo comunista” se empeña en asegurar que las personas encuestadas deben firmar un traspaso de propiedad, esto es completamente falso. Incluso, algunos de los que han difundido el mensaje falso, aseguran que el país actualmente atraviesa por una “dictadura comunista”.

“México está bajo régimen comunista, no participes en el censo. ¡Cuidado! Si compras gasolina Pemex, financias la compra de votos”, señala uno de los mensajes alarmistas. “¡¡Cuidado México!! ¡El censo comunista es una trampa! Di no al censo. Estamos bajo dictadura socialista”, indica otra publicación del mismo autor que ya circula en la plataforma de Facebook.

En el falso mensaje, que empezó a circular desde el pasado 24 de octubre, en diversas plataformas sociales, se asegura que el censo es una trampa par aobtener información de los ciudadanos y que sus propiedades pasen de la propiedad privada a la propiedad social, lo que formaría parte de “los acuerdos del Foro de Sau Paulo [sic]”, pero que en realidad es una mentira alarmista. La fake news también exhorta a no responder la encuesta ni recibir a los brigadistas que la elaboran.

AVANZADA COMUNISTA Ya arrancó el oficialismo con el censo de médico en tu casa, es una trampa, te hacen preguntas, de… Publicado por Preparados México con Nena Lara en Viernes, 25 de octubre de 2024

“Ya arrancó el oficialismo con el censo de médico en tu casa, es una trampa, te hacen preguntas, de si la casa es tuya o rentas, cuantos m2 tiene, cuantas recamaras, cuantas personas viven, preparan todo para la transición de propiedad privada a propiedad social, comienzan a desplegar la etapa 4 de los acuerdos del Foro de Sau Paulo, así, de la misma forma empezaron en Cuba y Venezuela, son programas comunistas [sic]”, difundió una usuaria de Facebook de manera falsa.

Otra de las estrategias de quienes difunden estos falsos mensajes, es hacer alusión a otra fake news, esta vez relacionada con el Gobierno capitalino, específicamente con el exjefe de Gobierno Martí Batres, en la que se asegura que “desaparecería la propiedad privada en la capital mexicana”, afirmación que fue falsa y que se difundió luego de que se publicara la Reforma a la propiedad privada en la Ciudad de México.

Tras la publicación de la reforma, circularon mensajes falsos y alarmista en los que se aseguraba que el Gobierno capitalino podría despojar a la población de su propiedad privada, afirmaciones que son completamente falsas, ya que las reformas sólo tienen la finalidad de proteger “la propiedad en la dimensión privada, pero también en la dimensión pública y en la dimensión social”, como los propios legisladores del PRI y PAN reconocieron durante la votación de la reforma.

¿Recuerdan lo que hizo el porro @martibatres, días antes de dejar la jefatura de la CDMX con respecto a la propiedad privada? ¿Recuerdan el borrador de la nueva Constitución que habla de concesionar tus propiedades? Pues ojo con esto: Ya arrancó el oficialismo con el censo de… pic.twitter.com/KuKrNTEu6s — JaimeCCS (@JaimeCCS) October 25, 2024

Este lunes 28 de octubre, durante su habitual conferencia matutina, denominada La Mañanera del Pueblo, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, alertó del envío de mensajes a través de la plataforma de WhatsApp, con los que se busca incitar a que las personas no abran las puertas de sus casas ni reciban a los funcionarios del Bienestar, quienes están encargados de llevar a cabo el Censo Casa por Casa.

La mandataria federal enfatizó que es importante conocer las condiciones sociales que rodean a los derechohabientes del programa del bienestar “Casa por Casa”, ya que esto les ayudará a saber que tipo de atención requiere una región en específico. “Justo ayer me informó Ariadna que están enviando mensajes de WhatsApp confundiendo a la gente de que les queremos quitar sus viviendas y eso es falso”, dijo la Presidenta Sheinbaum.

“Es un cuestionario para conocer la condición socioeconómica de los adultos mayores y su condición de salud, explicó la Presidenta al ser cuestionada sobre la preocupación de ciudadanos por estos mensajes recibidos.

Sheinbaum hizo un llamado a las ciudadanía a no tener miedo de los funcionarios que realizan el censo, ya que están plenamente identificados y sólo se preguntarán cosas relacionadas con la salud de las personas. “Es voluntario contestar al cuestionario, depende de las personas abrirles las puertas, es un programa de Bienestar y no tiene nada que ver con quitarles sus casas y todas estas barbaridades que se estañan ciencia en las redes. No tengan temor”, agregó la mandataria federal.

