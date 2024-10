Ricardo Aldana asegura su liderazgo en el Sindicato de Pemex para periodo 2025-2030

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).- Ricardo Aldana fue reelegido este lunes como líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) con un 82 por ciento de los votos.

La victoria asegura su liderazgo para el periodo 2025-2030, consolidando su posición al frente del sindicato más influyente de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La elección, que se llevó a cabo el pasado fin de semana, contó con una alta participación de los trabajadores sindicalizados, quienes respaldaron la gestión de Aldana.

Durante su mandato anterior, el líder sindical fue reconocido por su capacidad para negociar beneficios laborales y mejorar las condiciones de trabajo de los empleados de Pemex.

EL NUEVO CHARRO

Los petroleros del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) están convocados este lunes al proceso de elección de la nueva dirigencia para el periodo de 2025 al 2030.

Sin embargo, la disidencia estima que será reelegido Ricardo Aldana Prieto, cercano al exlíder sindical Carlos Romero Deschamps, quien murió entre denuncias penales por enriquecimiento ilícito durante su gestión de casi tres décadas.

La otra única aspirante, de la planilla guinda, es la tabasqueña María Cristina Alonso, quien también participó en la previa elección en 2022. Ese año, los aspirantes desfilaron en la conferencia del entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador para exponer sus propuestas.

El trabajador de la Refinería Cadereyta, Alan Aldape, aseguró en entrevista que el grupo de Aldana es una mafia sindical que debe ser investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ya que aunque los miles de trabajadores pagan cuotas sindicales, ni siquiera tienen acceso a utilidades. Prevé que será reelegido porque el sindicato es juez y parte en la organización, conteo y registro de votos de la elección, y cuenta con los recursos y base obrera.

“El sindicato tiene inversiones, dinero, es el sindicato más poderoso de México. Pero estas personas se han encargado de ocultarlo todo y solamente beneficiarse ellos y sus familias. Eso ha sido un descaro, muestran la opulencia ante nosotros los trabajadores. Ricardo Aldana hace poco celebró la boda con su hijo en San Pedro Garza García, una boda fifi. Durante el recorrido que está haciendo en las 36 secciones pregona que va haber revocación de mandato, ¿se va autorevocar?, ¿piensa que somos tontos? No es así. Mejor el sufragio efectivo no reelección, no líderes charros. Eso es lo que queremos: libertad sindical. Es una mafia sindical, son lo peor, son delincuentes que deberían ser investigados por la UIF”.