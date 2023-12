Maine excluye a Trump de la boleta de elecciones primarias por el asalto al Capitolio

Por Armando Hernández

Los Ángeles, 28 de diciembre (LaOpinión).- El estado de Maine anunció la exclusión de Donald Trump de la boleta estatal en las elecciones primarias presidenciales de Estados Unidos del próximo año, convirtiéndose en el segundo estado en prohibir al expresidente por su papel en el ataque del 6 de enero de 2021 a El Capitolio.

Shenna Bellows, Secretaria de Estado de Maine, hizo el anuncio oficial, en virtud de la cláusula de insurrección de la Constitución, convirtiéndose en la primera funcionaria electoral en tomar medidas con posibles consecuencias para el Colegio Electoral.

Si bien Maine sólo tiene cuatro votos colegiados, es uno de los dos estados que los reparten. Trump ganó uno de los electores de Maine en 2020, por lo cual tenerlo fuera de la papeleta en caso de que obtenga la candidatura presidencial republicana podría tener un impacto en caso de que la contienda se tenga que resolver de forma apretada.

Secretary of State Shenna Bellows issued this decision regarding three challenges brought by Maine voters to the nomination petitions of Donald J. Trump for the Republican primary for the President of the United States. Read the decision here: https://t.co/dCwJsC6HN9

— MaineSOS (@MESecOfState) December 28, 2023