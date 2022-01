AMLO asegura que no habrá imposición ni expropiaciones en construcción de Tren Maya

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en la presentación del “Programa de Obras de Infraestructura para el Fortalecimiento de Cancún y Tulum, Quintana Roo” en el que aseguró que en la construcción del megaproyecto del Tren Maya no habrá expropiaciones ni imposiciones.

La Asociación de Hoteles de Riviera Maya (AHRM) informó el 6 de enero que el 90 por ciento de los hoteleros y propietarios de terrenos están de acuerdo en facilitar espacios para la nueva ruta del Tren Maya que irá de Playa del Carmen a Tulum, Quintana Roo.

Pese a que la AHRM de la zona turística de Quintana Roo confía en el cambio de trazo del Cancún-Tulum, el Presidente reiteró que todavía no hay nada seguro pues no quiere “imponer nada”.

“De Tulum a Cancún todavía estamos viendo lo de los trazos, porque no queremos imponer nada, como decía [el Presidente Benito] Juárez ‘nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho’, y tenemos que convencer, tenemos que persuadir, pero ahí va avanzando”, dijo el Presidente.

“La ventaja que tenemos, entre otras muchas, es que en el tramo de Escárcega a Tulum van a trabajar los ingenieros militares nada más estamos por terminar, ya se va a inaugurar el Aeropuerto Felipe Ángeles, el 21 de marzo, y se vienen todos los ingenieros militares, encargo esa tarea, son dos tramos que van a estar bajo la coordinación y la ejecución de los ingenieros militares”, afirmó.

López Obrador reiteró que el megaproyecto no se trata de expropiaciones, invasión de ejidos o pequeñas propiedades sino de un “acuerdo de reserva” para las indemnizaciones y posibles futuras compras porque ” tenemos que cuidar el medio ambiente y cuidar la selva”.

También recordó el Presidente que el tren abarca casi 600 kilómetros y viajará de Xpujil, a la capital Chetumal, pasa Carrillo Puerto y Chan Santa Cruz para irse a Tulum y la Riviera Maya hasta Mérida, incluida la posibilidad de ir a Holbox y otras islas de la península.

Destacó además que ya se adquirieron los terrenos para la construcción del nuevo aeropuerto en el estado, que constan de mil 20 hectáreas y que prevé la inauguración el 23 de diciembre.

Javier May Rodríguez, nuevo director del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) y encargado de la obra, dijo el pasado 19 de enero que habrá una “suspensión inmediata” de las obras del tren que se llevan a cabo desde hace varios meses en el balneario de Playa del Carmen, al tiempo que avisó del arranque de nuevos estudios para la ruta que ya no pasará por zonas urbanas y tampoco será elevado.

“El tren va a ras de tierra, no se va a elevar y no va a tocar la zona urbana, esta estrategia, esta decisión nos permite que la obra se va a concluir en el tiempo que fijó el Presidente”, señaló May Rodríguez en conferencia de prensa en el balneario de Cancún.