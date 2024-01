Hong Kong ordena la liquidación de China Evergrande por la falta de acuerdo de deuda

Por Kanis Leung y Zen Soo

HONG KONG (AP).— Una corte de Hong Kong ordenó a China Evergrande, la promotora de bienes raíces más endeudada del mundo, liquidar su filial en el territorio tras un intento fallido de reestructurar 300 mil millones de dólares adeudados a bancos y tenedores de bonos, lo que avivó los temores sobre el creciente endeudamiento en el gigante asiático.

China Evergrande Group es la más grande de una serie de promotoras chinas que han quebrado desde 2020 bajo la presión de las autoridades de que controlen su deuda, que el Partido Comunista, que gobierna el país, considera una amenaza para el deslucido crecimiento económico chino.

Pero la campaña contra el endeudamiento excesivo ha sumido al sector en una crisis y lo ha convertido en un lastre para la economía, ya que decenas de otras compañías se vieron en problemas y sus dificultades tuvieron eco en sistemas financieros dentro y fuera de China.

