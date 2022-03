FDA autoriza segunda dosis de refuerzo anticovid a mayores de 50 e inmunodeprimidos

Washington, 29 mar (EFE).- La Administración de Alimentos y Fármacos de EU (FDA, en inglés) autorizó este martes la segunda dosis de refuerzo de las vacunas contra la COVID-19 de Pfizer/BioNTech y de Moderna para los mayores de 50 años y algunos inmunodeprimidos.

La segunda vacuna de refuerzo puede comenzar a administrarse cuatro meses después de la primera, informó el organismo en un comunicado.

Sobre las personas inmunodeprimidas, la FDA autorizó el segundo refuerzo de Pfizer para los mayores de 12 años que se hayan sometido a un trasplante de órganos y la de Moderna para los mayores de 18 años con el mismo nivel de inmunodepresión.

