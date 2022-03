¿Por qué las medidas anticovid comunes son insuficientes en edificios hacinados?

Madrid, 25 de marzo (Europa Press).- Las medidas tradicionales de protección de la salud pública, como el distanciamiento social mediante la permanencia de la gente en su mayoría en casa durante los brotes, pueden no ser suficientes para detener la transmisión de la COVID-19 dentro de edificios altos densamente poblados, afirma el profesor Yugou Li, de la Universidad de Hong Kong, en una reunión especial sobre el COVID-19 del Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas (ECCMID 2022).

De hecho, en 2003, estos aerosoles de las tuberías de desagüe (aunque probablemente sean aerosoles fecales) fueron probablemente los responsables del brote de Amoy Gardens en Hong Kong durante la pandemia original de SARS-CoV (o SARS-1).

Dado que el virus SARS-CoV-2 original era menos transmisible, especialmente en comparación con la variante Ómicron, es probable que estos riesgos existan en viviendas de gran densidad de población en el contexto de la pandemia actual, advierte. Estos brotes verticales entre pisos en viviendas de gran altura también pueden haber contribuido de forma significativa durante la reciente y rápida propagación de la variante Ómicron en Hong Kong.

El profesor Li ha hecho referencia a varios trabajos que su equipo ha publicado sobre este tema, todos ellos referidos a brotes de variantes anteriores de COVID-19 menos infecciosas que la variante Ómicron actualmente dominante.

Así, en un artículo publicado en The Annals of Internal Medicine en septiembre de 2020, detallaba un brote en un bloque de pisos en Guangzhou (China) a principios de la pandemia, en enero de 2020. Las pruebas identificaron nueve casos positivos, mientras que otros 193 residentes y 24 empleados dieron negativo. El equipo halló las ubicaciones de los apartamentos infectados y las muestras ambientales positivas, así como la ruta probable de propagación de los aerosoles cargados de virus.

Los nueve casos se agruparon en tres familias, una de las cuales tenía un historial de viajes recientes a Wuhan, China. “Las otras dos familias no tenían antecedentes de viaje y la aparición de los síntomas fue más tardía. No se encontró ninguna evidencia de transmisión a través del ascensor o en otro lugar”, explican los autores.

Un brote más reciente, en enero de 2021, se publicó en la revista Interface Focus. Las malas condiciones de las viviendas se han asociado en diversas investigaciones a una incidencia muy alta de COVID-19 y a la transmisión de otras enfermedades infecciosas. En este brote, el equipo investigó un brote de COVID-19 en Hong Kong a principios de 2021 en cuatro casas tradicionales “Tong Lau” con unidades subdivididas.

En este caso había más de 80 unidades subdivididas de menos de 20 m2 de superficie media cada una, repartidas en cuatro “casas” interconectadas que compartían escaleras y sistemas de ventilación. Con un total de 34 casos confirmados de COVID-19, el brote tuvo una tasa de ataque del 25.4 por ciento, siendo una de las tasas de ataque más altas observadas en Hong Kong, y se situó entre las más altas de los brotes notificados internacionalmente en ese momento.

Se realizaron mediciones de fugas de gas trazador y decaimiento en el sistema de drenaje y en las unidades subdivididas para determinar el transporte de aerosoles infecciosos por las sofisticadas redes de tuberías de drenaje de aguas residuales modificadas por el propietario y las malas condiciones de ventilación en algunas unidades subdivididas.

There have already been cases where 'fecal aerosols' were the only identified possible path of COVID transmission. A study of those cases in a high-rise apartment in China was done December 2020:https://t.co/WapzE0eSLQ

— 🌊 (@herohumansoul) January 2, 2022