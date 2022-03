¿Qué es mejor para detectar COVID? ¿Una prueba nasal o de saliva? Aquí los detalles

Madrid, 28 de marzo (Europa Press).- Para identificar a las personas con COVID-19, los investigadores comenzaron a realizar pruebas semanales de muestras de saliva de voluntarios sanos de la comunidad en mayo de 2020 y continuaron durante los dos años siguientes.

“Esto es importante porque la gente puede contagiar la COVID-19 antes de saber que lo tiene –afirma el coautor Donald K. Milton, profesor de salud ocupacional y ambiental en el Instituto de Salud Ambiental Aplicada de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Maryland (Estados Unidos)–. Una detección más temprana puede reducir la propagación de la enfermedad”.

La investigación estuvo motivada por el problema de que, al principio de la pandemia, la necesidad urgente de aumentar las pruebas se vio acompañada por la escasez de suministros, sobre todo de hisopos nasales, que eran entonces el método estándar de recogida de muestras para las pruebas.

Comparison of Saliva and Midturbinate Swabs for Detection of SARS-CoV-2 https://t.co/snnqEXvgOP

