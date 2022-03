Disney+ anuncia nueva miniserie basada en la película The Full Monty de 1997

MADRID, 29 de marzo (EuropaPress).- Disney+ ha anunciado que está preparando The Full Monty, miniserie original de los creadores de la película británica original estrenada en 1997. La ficción, que contará con el reparto original, se estrenará en Disney+ en todo el mundo, Star+ en América Latina y en Hulu en Estados Unidos.

Casi 25 años después del estreno de la película, dirigida por Peter Cattaneo, la miniserie cuenta la historia del grupo original en la ciudad posindustrial de Sheffield, mientras hacen frente a la sanidad, el desempleo y la educación. La serie tratará sobre cómo con la unión de fuerzas, de forma inteligente, divertida y humana, se puede hacer frente a las adversidades. El rodaje ya ha arrancado en Sheffield y Manchester.

La nueva serie original en Disney+ volverá a contar con el reparto principal original de la película entre los que se encuentran Robert Carlyle como Gaz, Mark Addy como Dave, Lesley Sharp como Jean, Hugo Speer como Guy, Paul Barber como Horse, Steve Huison como Lomper, Wim Snape como Nathan y Tom Wilkinson como Gerald. La ficción también presentará un elenco completamente nuevo de hijos y nietos de los personajes originales.

The Full Monty. An 8 part Original series.

Coming soon to Disney+. 🎬 pic.twitter.com/dHSO0qsBLn

