EU emite alerta de seguridad en Puerto Vallarta tras secuestro de 2 mujeres militares

Ciudad de México, 29 de abril (SinEmbargo).– El Gobierno de Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos por la alta presencia de elementos del Ejército mexicano en Puerto Vallarta, Guadalajara y Nuevo Nayarit tras el secuestro de dos mujeres militares este pasado jueves.

La Embajada estadounidense en México indicó a visitantes que hay una posibilidad de confrontación entre grupos criminales y las fuerzas de seguridad en la zona metropolitana de Guadalajara y los alrededores de Puerto Vallarta, por lo que pidió a sus ciudadanos estar alerta en caso de estar en la región.

— Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) April 29, 2022