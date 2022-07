“Liga Mx todavía es un poco más fuerte que MLS”, acepta Altidore al fichar por Puebla

Por Diego Ibarra

Ciudad de México, 29 de julio (ASMéxico).- Después de que se hiciera oficial la transferencia al futbol mexicano por parte del delantero estadounidense Jozy Altidore para reforzar a Club Puebla de la Liga Mx y abandonar al New England Revolution de MLS, se han dado a conocer las primeras palabras del ariete norteamericano a su llegada a tierras aztecas para una nueva etapa en su carrera.

En declaraciones para Azteca Deportes, quien fuera parte de la Selección de Estados Unidos, declaró: “Muy bien y muy feliz, siempre tenía un ojo en la Liga Mx, vengo con muchas ganas de disfrutar, hacer goles y ayudar al equipo. Liga Mx todo mundo sabe que es muy fuerte, y todavía es un poco más fuerte que la MLS, pero la MLS está creciendo igual cada año”.

El delantero de 32 años agregó: “Son muy parecidas y muy fuertes. Es una liga fuerte que tiene jugadores fuertes e importantísimos y es una liga que siempre está arriba; para mí es un placer estar aquí. De Dani Alves ya todo mundo sabe, es un crack y [André-Pierre] Gignac también es un buen jugador. Fichajes que siempre van a ayudar a cualquier liga”.

New England Revolution striker Jozy Altidore is headed to Liga MX side Puebla. Deal at final stages, set to be completed. 🇺🇸🇲🇽 #transfers

U.S. international agreed to terms on a loan deal Wednesday with the Mexican club that will expire Dec. 31 of this year. #MLS pic.twitter.com/O9R7JoAX9v

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2022