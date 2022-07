Jozy Altidore, de la MLS, podría ser nuevo refuerzo del Puebla para el Apertura 2022

Ciudad de México, 28 de julio (ASMéxico).- El estadounidense Jozy Altidore se convertira en el nuevo jugador del Puebla para lo que resta del Apertura 2022 de la Liga Mx.

De acuerdo al periodista Fabrizio Romano, el atacante del New England Revolution, de la MLS, fue el elegido por “La Franja” para suplir la baja de Fernando Aristiguieta en el eje de ataque.

Como se recordará, el venezolano sufrió una fractura de peroné durante un entrenamiento y estará fuera de las canchas lo que resta del año, por lo que el club camotero encontró en Altidore a su sustituto.

New England Revolution striker Jozy Altidore is headed to Liga MX side Puebla. Deal at final stages, set to be completed. 🇺🇸🇲🇽 #transfers

U.S. international agreed to terms on a loan deal Wednesday with the Mexican club that will expire Dec. 31 of this year. #MLS pic.twitter.com/O9R7JoAX9v

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2022