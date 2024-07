EnVivo ¬ Blinken habla de “fraude” ¬ La oposición venezolana no acepta resultados

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela anunció que Nicolás Maduro es el ganador de las elecciones del domingo, ya que el Presidente obtuvo un 51.20 por ciento de los votos con el 80 por ciento de las mesas escrutadas anoche.

Caracas/Ciudad de México/Madrid, 29 de julio (SinEmbargo/AP/EP).– Los venezolanos votaron este domingo en sus elecciones presidenciales entre el Presidente Nicolás Maduro y el opositor Edmundo González, que logró unificar a la oposición de la mano de María Corina Machado.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela anunció el domingo por la noche que Maduro fue el ganador de las elecciones del domingo, pese a las denuncias de la oposición de irregularidades en el proceso de conteo. El mandatario se jugaba su reelección y la continuidad de un proyecto político autoproclamado como socialista que inició el fallecido Hugo Chávez hace 25 años. Varios países, incluidos algunos como Chile y Argentina, han cuestionado los votos. Rusia e Irán han felicitado al mandatario reelegido.

A continuación, ofrecemos información minuto a minuto de la situación que se vive en Venezuela:

7:30 horas: Varios líderes de centro y sur del continente americano han salido al paso de los resultados electorales en Venezuela. Una de las voces más críticas ha sido la del Presidente de Chile, Gabriel Boric, quien considera que los resultados en Venezuela “son difíciles de creer” y ha advertido de que su Gobierno no reconocerá “ningún resultado que no sea verificable”.

“El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el Gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”, ha señalado.

7:15 horas: El jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, pidió al Gobierno que respetara la voluntad de los votantes y publicara los registros electorales, en un comunicado publicado en inglés y español en la red social X.

“El pueblo de Venezuela votó sobre el futuro de su país de manera pacífica y masiva”, escribió. “Su voluntad debe ser respetada. Es vital asegurar la total transparencia del proceso electoral, incluyendo el conteo detallado de los votos y el acceso a las actas de votación de mesas electorales”.

El Consejo Nacional Electoral, que está controlado por personas afines a Maduro, aún no ha proporcionado el desglose de los registros de los 30 mil centros de votación del país.

Es vital asegurar la total transparencia del proceso electoral, incluyendo el conteo detallado de los votos y el acceso a las actas de votación de mesas electorales — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 29, 2024

7:00 horas: En las primeras horas del lunes, el candidato opositor, Edmundo González, se sumó al rechazo a los resultados anunciados por el CNE: “Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada”.

Señaló que en los comicios del 28 de julio se violaron todas las normas y, desde la oposición, se exigió a las autoridades electorales presentar todas las actas emitidas por las máquinas de votación para verificar los datos del conteo.

Venezolanos, permanezcamos en los Centros de Votación en paz, validando y defendiendo voto a voto. Tenemos derecho a permanecer en los centros de votación hasta que entreguen las actas que validarán la información que tenemos. Defendamos y celebremos en paz la democracia. — Edmundo González (@EdmundoGU) July 29, 2024

6:30 horas: El Secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, también reaccionó al anuncio de la autoridad electoral de declarar ganador a Maduro y puso en duda los resultados en Venezuela:

“Tenemos serias preocupaciones de que los resultados anunciados no reflejan la voluntad o los votos del pueblo venezolano”, declaró Blinken. Antes, el presidente argentino Javier Milei dijo en su red social X que su país no reconocería un “fraude” y que el mundo aguardaba a que se reconociera “la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte”.

Entre las muestras de apoyo a Maduro, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, dijo que hoy “triunfó la dignidad y el valor del pueblo venezolano sobre presiones y manipulaciones” y felicitó a Maduro por “esta victoria histórica”.

DOMINGO. 22:30 horas: El CNE indicó que Maduro obtuvo un 51.20 por ciento de los votos con el 80 por ciento de las mesas escrutadas, en el que fue el mayor desafío electoral desde su llegada al poder hace 11 años con Edmundo González como rival representando la candidatura unida de la oposición.

