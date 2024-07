Mujeres mayas colaboran en restauración de zona arqueológica de Uxmal: INAH

Algunas mujeres de la comunidad expresaron su agradecimiento y su felicidad por participar en la restauración de las ruinas, pues además se les paga por el trabajo realizado.

Ciudad de México, 29 de julio (SinEmbargo).– Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), compartió este lunes un video sobre la vinculación de la comunidad maya en la restauración de la zona arqueológica de Uxmal, en Yucatán.

A trave de la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Prieto Hernández destacó la tarea del Instituto en la vinculación con las mujeres de la comunidad aledaña a la zona arqueológica.

“Un video que habla mucho de la vinculación y la tarea arqueológica con la comunidad, y muy particularmente con las mujeres mayas del México contemporáneo”, presentó.

En el clip, uno de los arqueólogos del INAH, José Huchim Herrera, señaló que el proyecto de vinculación, de nombre Promeza, fue una iniciativa surgida del aumento turístico de la zona arqueológica de Uxmal, en la que se trató de incrementar la capacidad de visitantes.

“Desde su origen el proyecto Promeza, lo encajamos dentro de un plan general de inicio de la investigación arqueológica en Uxmal. Hoy recibimos 350 mil visitantes al año, y entonces el Fontatur [Fondo Nacional de Fomento al Turismo] nos dijo: ‘Les van a llegar dos millones de gentes al año’. El espacio visitable rebasa esa capacidad de carga, esa capacidad no cabe en espacio que tenemos restaurado”, indicó.

“Entonces planteamos el proyecto en el Patio Hundido del Palomar porque es un espacio que puede dar cabido a una mayor cantidad de visitantes; segundo, que es el espacio del que nos faltaba encontrar la arquitectura pucc clásica en Uxmal. Empecé a contratar a las señoras. No estaban acostumbradas, pero tampoco los maridos estaban acostumbrados a que las mujeres ganaran su dinero. Entonces ahí empezaron los problemas, hasta que los hombres se acostumbraron”, agregó.

Posteriormente, algunas mujeres de la comunidad expresaron su agradecimiento y su felicidad por participar en la restauración de las ruinas, pues además se les paga por el trabajo realizado.

“Cuando llegamos nos dicen lo que vamos a hacer: a veces nos dicen de limpiar, tirar la basura, marcar piedras”, dijo Yolanda Collí Abna; mientras que Nancy Aracely Tzec Aguilar sostuvo que era una oportunidad para que saque adelante a su familia. “Nos ayuda mucho porque nos dan el trabajo. Allá nos apoyamos económicamente”, declaró.

“Cuando se van familiarizando con la labor, cuando se van dando cuenta de que esto es algo que hicieron nuestros ancestros, cambia totalmente, entonces ya dicen: ‘lo que hicieron nuestros abuelos, lo que hicieron nuestros ancestros’. Esa recuperación de identidad para nosotros es muy importante porque las mujeres y los hombres no sólo están conscientes del trabajo que hacen en exploración y en la restauración de los monumentos de Uxmal, sino que la final se encuentran”, explicó el arqueólogo José Huchim.

Por su parte, Angélica Collí Abnal, residente de la región, compartió que le “fascinó” ir a trabajar allá. “Cuando me dijeron que iba yo a ir a trabajar en Uxmal, a mí me gustó porque yo sé que allá es nuestro patrimonio, porque allá tenemos trabajo, nos gusta ver las pirámides. Vengo y les platico a mis hijos: ‘Yo hice esto, yo trabajé en esto’. A mí me gusta el trabajo que a mí me dan y me respetan”, mencionó.

“La zona arqueológica de Uxmal es muy importante para nosotros, en especial para las mujeres porque es donde nos dan la oportunidad de trabajar, de ganar un poco de nuestro ‘dinerito’ y de salir adelante, de sacar adelante a nuestros hijos y es muy importante para nosotras”, resaltó Wendy Abnal Collí.