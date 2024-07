Inglaterra: Joven con cuchillo ataca clase de danza; mata a 2 niños y deja 9 heridos

LONDRES, 29 de julio (AP).— Un ataque con arma blanca en una clase de danza, perpetrado el lunes en el noroeste de Inglaterra, produjo la muerte de dos niños y lesionó a nueve personas más, según la Policía. Un joven de 17 años fue detenido y se incautó un cuchillo tras el sangriento ataque, informaron las autoridades.

Un testigo describió haber visto a niños ensangrentados huyendo de un centro comunitario donde se llevaba a cabo un evento de baile y yoga con temática de Taylor Swift para niños de entre seis y 11 años en Southport, una ciudad costera cerca de Liverpool. En el anuncio del evento se prometía “una mañana de yoga, danza y confección de pulseras con el tema de Taylor Swift”.

El Primer Ministro Keir Starmer calificó el ataque de “horrendo y profundamente impactante”.

Horrendous and deeply shocking news emerging from Southport. My thoughts are with all those affected.

I would like to thank the police and emergency services for their swift response.

I am being kept updated as the situation develops.

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 29, 2024