CRÓNICA | Silvia Pinal: Entre ovaciones, Bellas Artes homenajea a la última diva

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).–La Diva del Cine de Oro Mexicano, Silvia Pinal, fue homenajeada desde Palacio de Bellas Artes este lunes donde a sus 90 años de edad, se recordó su trayectoria ante su familia, amigos, colegas y autoridades culturales.

La actriz, que llegó en silla de ruedas en compañía de su hija Alejandra Guzmán, fue recibida entre aplausos que no pararon durante toda la ceremonia.

Durante una ceremonia inaugurada por la actriz Diana Bracho, que ha compartido en múltiples ocasiones escena con Pinal, se recordó la carrera de la pionera del teatro musical en México que encontró en el cine el punto fulminante al protagonistar grandes piezas cinematográficas como Viridiana, del director español Luis Buñuel, que le valió la Palma de Oro en Cannes.

Repasar la relación de Silvia con Buñuel fue la primera sesión en la que se reflexionó durante este homenaje en el que participaron los críticos de cine Leonardo García Tao y José Antonio Valdés Peña.

“Yo soy fan de Silvia Pinal, mi padre tambiénlo era. Es una admiración heredada. Uno ve su trayectoria y carrera y ve que es una mujer talentosa. Es una prodigiosa la carrera de Silvia Pinal. Una mujer muy sensual”, comentó García Tao.

Para José Antonio Silvia “una actriz todo terreno. […] Silvia va más allá, canta baila, hace drama, es una fatale del cine negro”.

Su hija Silvia Pasquel, fue la primera en hablar. Subió al escenario para recordar ante el público sus primeros pasos de la actuación y hacer todo un recorrido en que compartió escena con los grandes como Pedro Infante y Garmán Valdés “Tin tan”.

La parte musical del homenaje arrancó con una pieza presedida por su nieta Stephanie Salas a la wue le seguirían Alan Estrada, Fela Dominguéz y Bianca Marroquín, que le dedicó unas palabras.

“Querida Silvia en nombre de todaa las mujeres que se dedican al teatro musical, gracias por el ejemplo de disciplina y compañerismo, por todo lo que contagias y por toda tu inagotable vitalidad”, resaltó.

Los actores Angélica Aragón, Roberto D’Amico, Alberto Estrella, el director Francisco Franco Alba, Gabriela de la Garza, el crítico Álvaro Cueva, María Rojo dedicaron unas palabras durante el homenaje a la actriz sobre sí quehacer artístico.

UNA VIDA EN LA ACTUACIÓN

La actriz mexicana Silvia Pinal, la última actriz de la Época de Oro del cine mexicano (1933-1964), nació en Guaymas, Sonora, un 12 de septiembre de 1931.

Silvia tomó el apellido Pinal de su padrastro Luis G. Pinal, un periodista y político que se casó con su madre María Luisa Hidalgo Aguilar. Su verdadero padre Moisés Pasquel, director de orquesta de estación radiofónica mexicana XEW, no la reconoció hasta de Silvia tenía ya once años de edad.

El acercamiento con el arte de Silvia fue desde temprana edad. Ella deseaba hacer del arte su profesión, pero impedida por su padrastro terminó por estudiar mecanografía. Sin embargo, se empeño por estudiar también ópera, disciplina en la que no cosechó frutos.

Después de que su belleza fuera descubierta en el concurso Princesa Estudiantil de México, Silvia fue motivada para tomar cursos de actuación en Bellas Artes bajo la dirección de grandes maestros como Carlos Pellicer, Salvador Novo y Xavier Villaurrutia.

Silvia grabó algunas comedias radiofónicas en la XEQ, a la par comenzó a ser más teatro. Un sueño de cristal fue la primera puesta que protagonizó, y poco después saltó al cine con Bamba (1949), junto Carmen Montejo.

Poco a poco, Silvia se hizo notar por su talento. El cine ya no soltó y le dio grandes aciertos en los que se encuentran Un extraño en la escalera (1954), Un rincón cerca del cielo (1952), El inocente (1955) o La mujer que yo perdí (1949).

Referencia aparte merecen las tres películas que filmó bajo las órdenes del cineasta español Luis Buñuel, Viridiana (1961), El ángel exterminador (1962) y Simón del desierto (1964), mismas películas que la actriz describió como lo más “maravilloso” de su carrera que la consagró.

“Trabajar con Buñuel fue maravilloso, fue la consagración de mi carrera en el cine”, dijo la actriz a la agencia Efe en 2016. “El momento más culminante de mi carrera fue cuando me dieron la Palma de Oro del Festival de Cine de Cannes en 1961 (por su actuación en Viridiana)”, dijo.

En la escena política mexicana, Pinal también fue Diputada federal y asambleísta de la Ciudad de México, siempre por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Participar en la política ha sido algo maravilloso; son experiencias que no tengo cómo pagarle a la vida porque haber sido diputada, asambleísta, senadora fue un regalo de Dios porque ser senadora es un premio para los políticos, un premio a la gente que ayuda”, contó en una conferencia en el Palacio de Minería cuando presentó su libro Esta soy yo.

En 384 páginas, la última gran diva de espectáculo mexicano desgranó su vida para sus seguidores en todas sus facetas, ahí mismo explicó por qué no se fue a la “Meca del cine”, Hollywood, pues ella fincó las primeras piedras para la comedia musical en el país.

“Yo ya estaba empezando a trabajar en el teatro, actuando en la obra Ring, ring, llama el amor (1958) -primera comedia musical que se hizo en México- con mucho éxito, y la había hecho Judy Holliday en Estados Unidos, y el representante de Holliday vino a verme a la Ciudad de México y después de ver la función entró a decirme que si quería irme a Los Ángeles, Estados Unidos”, relató.

Pinal dijo que no le costó trabajo decidir. “Yo ya tenía mi nombre en México, estaba actuando, haciendo teatro y películas. Era una buena oportunidad pero la verdad no quise; estaba yo muy a gusto y sigo muy a gusto. Alguna vez me pregunté, pero creo que hice lo mejor: quedarme aquí”, expuso.