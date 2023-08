“El Chapo” pide en carta al Juez Cogan que Emma Coronel y sus hijas puedan visitarlo

Por Carlos Álvarez Acevedo

Tijuana, 29 de agosto (Zeta).– Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, exlíder del Cártel de Sinaloa, envió, el 25 de agosto de 2023, una carta al juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en la cual le pidió que permitiera a su esposa Emma Coronel Aispuro y a las hijas gemelas de ambos, María Joaquina y Emali Guadalupe, visitarlo en la prisión de máxima seguridad Florence ADMAX, en Colorado, donde se encuentra desde julio de 2019, argumentando que ya no implicaría ningún riesgo de seguridad o amenaza en su caso.

El 7 de junio de 2023 se conoció que la cónyuge del capo sinaloense fue trasladada, el 30 de mayo del mismo año, por elementos del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (US Marshals), de la prisión federal de mínima seguridad FMC Carswell, ubicada en Forth Worth, Texas, a una Oficina de Administración de Residencias de Reingreso (RRM, por sus siglas en inglés), ubicada en Long Beach, California, según se constató en una búsqueda realizada en la base de datos del Buró de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés).

El Departamento de Justicia de EU indicó que la mujer -quien nació en California, EU, en 1989-, estaba acusada de participar en una conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana para su importación a los Estados Unidos.

Coronel Aispuro, de nacionalidad estadounidense y de 33 años de edad -identificada por el BOP como la prisionera número 31149-509-, saldría libre el 13 de septiembre de 2023. Mientras tanto, según lo reportó el medio Univisión, a partir de ese momento tendría “derecho a salir a trabajar, aprender un oficio o rehabilitarse del consumo de drogas”.

“El sitio al que recién llegó, cuya ubicación no ha sido revelada por las autoridades, es supervisado por un contratista que tiene oficinas en Long Beach. Ya sea que la pusieron en una vivienda privada o en una casa intermedia (halfway home), Coronel deberá concluir un proceso de ‘reinserción a la sociedad’”, agregó el citado medio.

El BOP informó, el 21 de febrero de 2022, que Coronel Aispuro fue trasladada a la prisión federal de mínima seguridad FMC Carswell, ubicada en Forth Worth, Texas, desde el Centro de Detención de Adultos de Alexandria “William G. Truesdale”, en Virginia, donde estuvo detenida desde su arresto, el 22 de febrero de 2021.

“Le pido el favor que me autorice que me pueda visitar mi esposa y también me traiga mis niñas ya que mi esposa cumple el arraigo que se le puso el 13 de septiembre de 2023 y de esa fecha en adelante ella podrá viajar en todo el país ya que tendrá probatoria nada más”, escribió “El Chapo” en una carta, citada por el diario Milenio.