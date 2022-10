Sheinbaum rechaza pactar con delincuencia organizada; “no puede haber vínculo”, dice

La mandataria capitalina destacó la estrategia de seguridad que su Gobierno ha implementado en la Ciudad de México, en la cual aseguró que no puede haber vínculo con la delincuencia organizada y que tiene que haber honestidad en la conducción de la política pública.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se sumó este sábado al rechazo de pactar con el crimen organizado para recuperar la seguridad, pues aseguró que “no puede haber vínculo con la delincuencia”.

Durante la firma del convenio de seguridad con el Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, la funcionaria capitalina destacó la estrategia de seguridad que su Gobierno ha implementado en la capital.

“En la Ciudad de México hemos reducido el índice delictivo en cerca del 60 por ciento del 2019 a la fecha, y eso tiene que ver con una estrategia integral y de coordinación con el Gobierno de México”, señaló.

“La primera, y creo la más importante, es que no puede haber vínculo con la delincuencia organizada y tiene que haber honestidad en la conducción de la política pública, y particularmente de seguridad pública”, añadió.

En Casa Aguayo, con el gobernador @MBarbosaMX firmamos un convenio de coordinación en materia de seguridad entre la Ciudad de México y el estado de Puebla, con el objetivo de compartir experiencias en la reducción de los índices delictivos. pic.twitter.com/y7b3Q7qVkO — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 29, 2022

Claudia Sheinbaum destacó que también es importante la atención a las causas, atender a los jóvenes, el fortalecimiento de la policía de la Ciudad de México y el trabajo coordinado con el Gobierno federal.

“Hemos elevado el salario en más de 45 por ciento, hemos fortalecido la carrera policial, también las capacidades de inteligencia e investigación. Y finalmente de la coordinación con el Gobierno de México, con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Marina, con la Secretaría de Seguridad Pública federal y también la coordinación entre la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia. Esto nos ha permitido la reducción de los delitos”.

Las declaraciones de la Jefa de Gobierno capitalina se dan luego de que Manuel Espino, excomisionado del Servicio de Protección Federal (SPF) y exdirigente del Partido Acción Nacional (PAN), dio a conocer que le hizo un planteamiento al Secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, para que el Gobierno federal dialogara con grupos criminales con el fin de pacificar el país.

También aseguró que recibió respuesta de dos organizaciones del crimen organizado.

“Yo le dije al Secretario de Gobernación que la propuesta que puse en sus manos era buscar la manera de hacerla llegar a alguno de los grupos del crimen organizado en México, y logré hacerla llegar, y solamente recibí respuesta de dos: Si esto se hace en México le entramos. Estamos en esa tarea, no quiero abundar más porque luego me pueden acusar de indiscreto”, afirmó.

Asimismo, le aconsejó al titular de la Segob que congelar cuentas y quitarles dinero a los criminales no es una buena estrategia, comparando el efecto que éste tiene con el tequila: “El tequila no emborracha, se emborracha, pendejo que no sabe tomar el tequila. El dinero es así, ni bueno ni malo”.

El exlíder panista detalló que dicha propuesta también la conversó con Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El pasado viernes, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, confirmó que Manuel Espino le planteó su propuesta para pacificar el país cuando todavía ocupaba el cargo de Comisionado del Servicio de Protección Federal y a los 15 días renunció.

Pactar con el crimen organizado es la propuesta que el excomisionado del Servicio de Protección Federal, Manuel Espino, le propuso al Gobierno Federal. Señaló que dos grupos del crimen organizado respondieron a la propuesta de abrir el diálogo. pic.twitter.com/KOCXLsuy9l — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) October 27, 2022

“Platique con él, hará unos siete u ocho meses, lo recibí en mi oficina, me llevó, entre otros documentos, un libro, y me comentó que él era de la idea de pacificar el país con una estrategia. Yo lo escuché atentamente, no le di una respuesta precisa, lo que si le puedo decir es que como 15 días después de la conversación, él dejó el cargo que tenía en el Gobierno federal”, informó.

Sobre esta propuesta, el Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó cualquier posible acuerdo o pacto con el crimen organizado y aclaró que en su administración está “la raya bien pintada” entre autoridad y delincuencia.

“Sí, nosotros hemos definido una política de cero corrupción, cero impunidad, y en el caso del combate a la delincuencia, tanto la llamada delincuencia organizada como de cuello blanco, no hay ningún acuerdo, ningún pacto, está bien pintada la raya, la frontera. Una cosa es la autoridad y otra cosa la delincuencia”, respondió el mandatario a un periodista que lo cuestionó por un posible pacto con el crimen organizado durante la conferencia matutina que se llevó a cabo en Baja California Sur.

El Presidente añadió que, “cuando ya no hay frontera entre unos y otros, es caos, como sucedía antes”, y puso el ejemplo del Secretario de Seguridad de Felipe Calderón (2006-2012), Genaro García Luna, quien se encuentra actualmente detenido en Estados Unidos a la espera de su juicio, donde es acusado por presuntos nexos con el narcotráfico.

En entrevista para Los Periodistas, programa que se transmite por YouTube a través del canal SinEmbargo Al Aire, Manuel Espino precisó que no ha fungido como intermediario entre el Gobierno de México y grupos de crimen organizado.

“En el evento del Senado comenté una anécdota, dije que hace más de un año o un año aproximadamente yo les sugerí por escrito al Secretario (de Gobernación) que se valorara la posibilidad de establecer diálogo con grupos delictivos para abrir una puerta de acceso a una actividad productiva legal y para que el dinero que usan para corromper funcionarios, para comprar alcaldes, para comprar gobernadores, para pagarle a sicarios y generar violencia, que ese dinero lo pudieran usar mejor en obras que ayuden a la reinserción social no solamente de ellos, de gente que colabora con ellos, también al resarcimiento de daños, quizás equipando escuelas, hospitales, pero principalmente abrir empresas listas que generen empleos sin que eso suponga perdonar delitos cometidos en el pasado”, explicó Espino en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez.

En este sentido, el exdirigente del Partido Acción Nacional (PAN) confirmó que el Gobierno no está dialogando con esos grupos y que no le ha hecho “una propuesta formal al Presidente de México”, pues ésta surgió luego de haber participado en experiencias en “las que por abrir el diálogo se había logrado que grupos delictivos cooperaran con procesos de pacificación como fue en El Salvador y en Colombia”.

Además, apuntó que el contacto que tuvo con dos organizaciones del crimen organizado se dio luego de que pidiera licencia a su cargo en la SPF para buscar la candidatura a Gobernador de Durango por Morena.

“Cuando yo levanté la mano para buscar la candidatura en el estado de Durango, me buscó mucha gente y recibí mucha gente, unos llevaban la propuesta de un tema de salud, otros ofrecían apoyo y llegaron dos personas que dijeron pertenecer a grupos que se dedicaban a actividades ilícitas, me preguntaron que si yo llegara a ser Gobernador de Durango cuál sería la política para con ellos, yo les dije que sería muy diferente a la que estaba vigente, que ya no se permitiría que ellos propusieran funcionarios públicos a modo, que ya no aceptaría que dieran dinero a servidores públicos a cambio de protección, pero tampoco confrontación ni guerra, lo que tendría que haber es un proceso de reinserción social […] Finalmente dijeron que les gustaba, que si así fuera estarían de acuerdo operar con eso”.