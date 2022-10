Alfaro es criticado en redes por acudir al GP de México; ¿y Jalisco?, le preguntan

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- Usuarios en redes sociales criticaron al Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien acudió al Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la Ciudad de México, donde se llevará a cabo el Gran Premio de México de la Fórmula 1.

Varias fotografías publicadas en Twitter, muestran al mandatario estatal junto a Antonio Pérez Garibay, padre del piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, quien participará en la carrera del domingo.

Esto llamó la atención en redes sociales, donde usuarios manifestaron su asombro al ver reunidos al papá de “Checo” y al Gobernador de Jalisco, e incluso le reprocharon su asistencia a la competencia en lugar de atender temas importantes en la entidad como es el de la seguridad.

“La seguridad de Guadalajara y de Jalisco pueden esperar. Ahorita no molesten al Gobernador Enrique Alfaro. Está en la clasificación del GP de México. Si no está en Europa, está perdiendo el tiempo y también con ‘Checo’. Por eso, las cosas están cómo están”, externó un usuario en redes.

“El Gobernador Enrique Alfaro cuando no anda en Europa está en la CDMX muy pendiente de la F1… ojalá así estuviera de atento a lo que sucede en Jalisco”, mencionó otro.

Jalisco es uno de los seis estados, junto con Michoacán, Baja California, Estado de México, Guanajuato y Chihuahua, que concentra la mitad de los homicidios del país, que entre enero y septiembre acumularon más de 20 mil casos.

Mientras empresas contaminen la Laguna de Cajititlán, los aireadores $olo serán para tus viajes.

No acosos, No feminicidios,

No Desaparecidos, No balaceras,

No más viajes.

Seguridad en Jalisco! pic.twitter.com/qtpWprGVVK

— Breg 😷🏡 (@max_breg) October 29, 2022