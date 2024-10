Entrevista ¬ Noroña ve grupos de poder e incluso sectores de EU alentando a ministros

El Senador Gerardo Fernández Noroña aclaró que nada evitará que se elijan a las personas juzgadoras mediante el voto universal, secreto y directo. Pese a ello reconoció que entre los escenarios que existen es que la próxima semana la Suprema Corte apruebe el proyecto “y eso llevaría a una situación delicadísima”.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).– Detrás de los ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se oponen a la Reforma Judicial y que han abierto la puerta a interpretar lo ya es letra en la Constitución “hay poderes económicos muy poderosos, y yo diría que hasta un sector del Gobierno de Estados Unidos que están llevando a que se dé una crisis”, planteó el Senador Gerardo Fernández Noroña.

“No existe (la crisis), pero quisieran descarrilar el proceso (electoral de juzgadores del próximo) y si pueden descarrilar el Gobierno, que inicia con un enorme respaldo popular hacia la compañera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, comentó el presidente del Senado a “Los Periodistas”, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

El proyecto del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentado esta semana plantea, entre otros puntos, eliminar de la reforma la elección de jueces y magistrados mediante el voto popular, aunque de fondo abre la puerta de la Corte a modificar lo que ya es letra en la Constitución, una facultad que sólo tiene el Constituyente permanente.

En ese sentido, el Senador Noroña afirmó que los ministros están en franca rebeldía frente a la Constitución. “El Ministro González Alcantará, en el proyecto que está circulando, toma el Artículo 40, que somos una República democrática, federal y popular, y de ahí se agarra para intervenir en temas que no le competen al Poder Judicial, no tiene ninguna facultad para echar atrás no solo una reforma constitucional, sino ya es Ley vigente en el país”.

“Según él no existen garantías para una elección auténtica. ¿De dónde saca para hacer semejante aseveración? ‘Ni certeza sobre la postulación de candidaturas’, cuando ni siquiera se ha abierto el registro de candidaturas. ‘Ni para emitir el voto informado’. Es una temeridad lo que dice el Ministro”, expuso el Senador Fernández Noroña.

El presidente de la Cámara Alta sostuvo que “con este tipo de argumentaciones legaloides la Corte avanza a una franca provocación, a una rebeldía frente a la Constitución, planteando que no se deben elegir personas juzgadoras, de juzgados federales, de juzgados locales, ni de magistraturas federales, ni locales y que solo deben elegirse los integrantes de la Corte”.

“¿Cuál es el criterio para aceptar unos y rechazar otros (cargos para la elección popular)? Es un criterio absolutamente discrecional,racista, clasista donde sigue negándole el derecho al pueblo de elegir por el voto universal, secreto y directo, a las personas juzgadoras”, desaprobó el Senador.

No obstante, aclaró que nada evitará que se elijan a las personas juzgadoras mediante el voto universal, secreto y directo. Pese a ello reconoció que entre los escenarios que existen es que la próxima semana la Suprema Corte apruebe el proyecto “y eso llevaría a una situación delicadísima”.

“Yo explicó por qué no es el camino el juicio político, porque ellos no están provocando y lo que quisieran es un golpe de mano para acusarnos de autoritarios, de que los estamos persiguiendo, porque tienen diferencia de opinión en el ejercicio de su libertad, cuando están tomando decisiónes políticas disfrazadas de jurídicas con toda mala fe y con toda mala intención”, explicó.

El Senador Noroña indicó que además para seguir por esta vía tendrían que resolver las 510 solicitudes de juicios políticos que están en espera y que tendrían que salir antes. “Nos están azuzando, provocando y quisieramos que nosotros nos desesperemos y demos un manotazo”.

“Ellos quieren crear una crisis constitucional con su desacato a la constitución, con su rebeldía frente al derecho del Poder Legislativo, que está establecido en el artículo 135 constitucional, de hacer las reformas, que son dificilisimas de lograr dado los requisitos que hay que cubrir y que el propio González Alcántara reconoce en su resolución que no hubo ningún vicio en el proceso legislativo”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado