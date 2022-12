EU también pedirá prueba negativa de COVID-19 a viajeros provenientes de China

Madrid, 28 Dic. (EUROPA PRESS).- Estados Unidos se ha sumado este miércoles a Italia y pedirá a los pasajeros provenientes de China un test negativo de COVID-19 o una prueba de antígenos en los dos días previos a volar ante la relajación de las restricciones y el aumento de casos positivos en el país asiático.

La medida se aplicará a partir del 5 de enero tanto a los pasajeros que vuelen directamente a Estados Unidos desde China, Hong Kong o Macao como a los pasajeros que vuelen a través de enlace con terceros países, incluidos Seúl, Toronto y Vancouver, según ha informado la cadena CNN.

En este sentido, los funcionarios federales de salud han justificado la medida, que ha sido notificada con antelación a las aerolíneas, ante la falta de transparencia en los positivos y en las cadenas de transmisión en China, según ha informado la cadena NBC.

Starting Jan 5, 2023: Travelers flying to U.S. from China, or who have been in China in the past 10 days & are flying from certain airports, must show a negative #COVID19 test taken within 2 days before #travel to the US or documentation of recovery. https://t.co/VSJz2W6kPT pic.twitter.com/J9DujizieA

