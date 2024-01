¿Qué son los microplásticos y por qué debemos actuar en su contra?

Por: Francia Serrano Silva*

Recientemente me enteré de algo alarmante y quiero compartirlo contigo. Se trata de los microplásticos, unos diminutos fragmentos de plástico que tienen un tamaño de alrededor de 5 milímetros [1] . Para que te hagas una idea, es aproximadamente la mitad del largo de un grano de arroz. Puede parecer muy pequeño, ¿cierto? Pero los efectos que tiene sobre los seres vivos y nuestro entorno son escalofriantes.

¿No lo crees? Estudios han demostrado que la ingestión, inhalación y bioacumulación de microplásticos podrían aumentar el riesgo de trastornos neurológicos e incluso enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson [2]. Muchos de los aditivos químicos utilizados se consideran disruptores endocrinos [3], estas sustancias pueden confundir a las hormonas en nuestro cuerpo y causar problemas de salud, como el trastorno del espectro autista (TEA), obesidad, diabetes, infertilidad y cánceres relacionados con cambios hormonales [4]. Por otra parte, personas expertas señalan que la exposición a ftalatos, presentes en algunos plásticos, incrementa en un 20% la probabilidad de cáncer infantil [5].

A nivel global, cada año, al menos 14 millones de toneladas de plástico contaminan nuestros océanos, constituyendo el 80% de los desechos marinos [6]; se estima que para 2050, la cantidad de plástico en los océanos superará la de los peces [7]. En México, la mayor parte de los microplásticos (35 por ciento) proviene de la ropa que usamos, ya que cada vez se utilizan más textiles sintéticos (como nailon) para abaratar costos. Sin embargo, en cada lavada se desprenden miles de fibras que acaban en el agua de desecho [8]. Otra fuente importante son las llantas de los autos (30 por ciento) y el polvo de las ciudades (25 por ciento), las señales viales, las pinturas, así como los productos de limpieza e higiene personal que representan el 5 por ciento respectivamente [9].

La problemática de los microplásticos se extiende más allá de la contaminación, ya que perjudica directamente a la vida marina. Está demostrado que diversas especies esenciales en nuestra cadena alimentaria ingieren estos fragmentos, causándoles obstrucciones intestinales, lesiones, una falsa sensación de saciedad que afectan su forma física, su crecimiento y su reproducción llegando incluso a causar la muerte. Estudios indican que 1 de cada 3 tortugas mueren a causa de este plástico y cuando consumen más de 14 piezas plásticas, la tasa de mortalidad puede aumentar al 50 por ciento [10].

Es preocupante, ¿verdad? Según el mapa “Riesgos mundiales de contaminación por microplásticos…”, las áreas de mayor riesgo de ingestión de residuos plásticos incluyen los alrededores de Hawái, el sudeste asiático, la costa sudoriental africana y la costa oriental de Estados Unidos [12]. Además, el Caribe se ubica como el segundo mar más contaminado del mundo por plásticos y microplásticos. Esto se debe a que el 85 por ciento de sus aguas residuales no reciben tratamiento antes de llegar al mar [13].

En México, las áreas con mayores concentraciones de microplásticos están en lugares como Tijuana (Río Tijuana), la costa de Nayarit (cerca del Río San Pedro, en el Puerto de San Blas), y las costas del Caribe mexicano, como Cancún, Tulum y Mahahual. Un punto crítico que aparece con frecuencia en los análisis es el delta del Coatzacoalcos en Veracruz, especialmente las ciudades costeras de Tuxpan, Tecolutla y el Puerto de Veracruz [15].

Por si eso no parece suficiente, la comunidad científica estima que la contaminación terrestre por microplásticos es entre 4 y 23 veces mayor que la oceánica [16], dependiendo del sitio de comparación. Ya que, interactúan con organismos como las lombrices, afectando negativamente su vida y peso corporal, lo que repercute en la salud del suelo y la agricultura [17]. En palabras de Marina Robles, titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México “cada habitante de la capital ingiere una cantidad de microplásticos equivalente a una tarjeta de metro por semana” [18].

Ante estos desafíos, seguramente te preguntarás ¿qué están haciendo para hacer frente a este problema? Actualmente, se están realizando numerosos estudios sobre los microplásticos para evaluar sus impactos y riesgos. Este enfoque ha llevado a que algunos países implementen medidas más rigurosas en productos de cuidado personal, como ciertos tipos de bloqueadores solares. Sin embargo, tú también puedes contribuir al mantenerte informado sobre este tema y respaldando iniciativas con tu firma para impulsar tratados más estrictos sobre los plásticos, con normas y obligaciones específicas en todas las etapas de su vida útil. Es crucial evitar que los residuos de plástico lleguen al medio ambiente y reducir la contaminación relacionada con la fabricación, transporte y eliminación de desechos plásticos, para ello se deben dejar de comercializar productos diseñados para tirarse.

Comienza por aquí, firma la petición: https://www.greenpeace.org/mexico/participa/hagamos-realidad-un-tratado-global-de-plasticos/

*Voluntaria de Greenpeace México

