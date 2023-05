“No hay que confundir legitimación con popularidad”, señala la Ministra Norma Piña

La titular de la Suprema Corte aseguró que las y los servidores públicos deben de saber que la popularidad no es misión ni valor institucional para el desempeño de sus respectivos cargos.

Ciudad de México, 30 de mayo (SinEmbargo).- Norma Lucía Piña Hernández, Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), advirtió sobre la importancia de la distinción entre legitimación y popularidad; además que señaló que este último punto no debe ser el objetivo de los servidores públicos.

“En la adaptación y en la evolución de nuestra institución a las exigencias ciudadanas, no debemos confundir legitimación con popularidad, eso nunca ha estado ni debe estar en nuestra misión axiológica ni en nuestros valores institucionales”, dijo la titular de la Suprema Corte durante la celebración del 25 aniversario del Instituto Federal de la Defensoría Pública.

En dicho evento, sostuvo que la actuación del servicio público debe ser marcado a través de los principios de apega a las leyes y la Constitución mexicana. Únicamente a través de esa vía, añadió, es que se construirá una sólida legitimación social.

#SerDefensoría🟣| "La misión del #IFDP, nuestra responsabilidad frente a las personas, los principios que marcan nuestra actuación para construir nuestra legitimación social… no debemos confundir legitimación con popularidad ": Ministra Norma Lucía Piña Hernández, Presidenta… pic.twitter.com/syD5xy0h48 — JusticiaTV (@JusticiaTV_MX) May 30, 2023

“La diferencia podría parecer sutil, pero no lo es. La búsqueda institucional de legitimación social tiene una brújula muy clara y definida. El mandato que la Ley da a la propia institución”, aclaró.

Asimismo, añadió que en México impera un marco constitucional y convencional renovado y actualizado, cuyo cambio radica en el deber de todas y todos los servidores públicos.

“Las instituciones permanecen vigentes frente a la sociedad solo si están en permanente evolución, en este sentido las instituciones son similares a un ser vivo”, concluyó.

El pasado 9 de mayo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en septiembre enviaría por lo menos otras tres reformas constitucionales. Una, del Poder Judicial, “para que el pueblo elija a los ministros. […] Es lo mismo que la elección de los consejeros del INE, magistrados del Tribunal. Que los elija el pueblo”.

Sin embargo, el Jefe del Ejecutivo federal reiteró que antes de enviar la iniciativa de reforma al Poder Judicial, es necesario conseguir la mayoría calificada en el Congreso; es decir, dos terceras partes, lo que se traduce a 334 integrantes o el 70 por ciento de los votos.

Por lo tanto, destacó que se requiere, en la elección de 2024, alcanzar los 334 legisladores que se necesitan para hacer cambios constitucionales. “Ese es el Plan C. Primero, tener la mayoría calificada en el Congreso. Que cuando se vaya a votar, que se piense en eso. Si se está en contra del clasismo, el racismo y la corrupción, que se piense, a la hora de votar, no sólo en el Presidente y la Presidenta. Parejo. Porque si se tiene el triunfo en la Presidencia, como ahora, ganamos la Presidencia, ganamos la mayoría en el Congreso, pero como no se tienen, dos terceras partes en el Congreso, se han dedicado a bloquearnos y ahora con la complicidad de un poder faccioso al servicio de la corrupción, que es el Poder Judicial”.

Al respecto, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, recordó que el día de hoy iniciarán los conversatorios sobre el análisis de la reforma al Poder Judicial y la designación de los ministros de la SCJN.

Los ejercicios de diálogo y debate comenzarán en San Lázaro, con el objetivo de regresarle a los mexicanos el derecho a la información que se les ha privado por anteriores administraciones.

El Grupo Parlamentario de Morena y la coalición Juntos Hacemos Historia convocaron en la Cámara de Diputados al primer conversatorio que contará con la participación del jurista Diego Valadés Ríos; así como de los especialistas en derecho electoral y constitucionalistas, Amador Rodríguez Lozano, Andrés Norberto García Repper, Rafael Estrada Michel y Jaime Cárdenas García.

Al compartir la información, Mier Velazco señaló que antes el pueblo no se enteraba de lo que hacían sus gobernantes, pues se olvidaron de que el pueblo es el que manda, por lo que compartió su idea para que la sociedad pueda participar, argumentando que el 70 por ciento de las y los mexicanos desconoce cómo funciona la SCJN, un elemento que para él “no sólo acota su opinión, sino que restringe su derecho a la información”.

“La gente debe saber que la SCJN, los ministros, son los jefes de todos los magistrados y de todos los jueces” para que, de acuerdo con Mier Velazco, el panorama sobre la impartición de justicia en el país no esté limitada, y se comprenda a cabalidad en verdadero engranaje de este órgano superior.