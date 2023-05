No es la primera de “Chalecos”, organización que atacó con violencia plantón en SCJN

Ciudad de México, 29 de mayo (SinEmbargo).- La organización Chalecos México A.C., que en el pasado ha sido desconocida por el movimiento internacional Chalecos Amarillos, que surgió el 17 de noviembre de 2018 en Francia, para defender los derechos de los trabajadores y de los más pobres del país galo, aseguró que quienes protestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no pertenecen a su movimiento aún cuando en un comunicado la misma organización se atribuyó “el desalojo pacífico” del plantón.

Alejandra Morán Ramírez, presidenta de la organización, aseguró que la movilización se realizó en un ambiente de pacífico y sólo “algunos ciudadanos indignados” fueron quienes decidieron enfrentar a las personas que se encontraban acampando afuera de la sede del edificio judicial. No obstante, en un comunicado los llamados Chalecos México dijeron que “la movilización logró también el desalojo pacífico de un grupo de provocadores que se habían instalado a las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la complacencia del Presidente López Obrador y la final de hostigar y vilipendiar a la Corte”.

En las imágenes del enfrentamiento no se aprecia ningún “desalojo pacífico” sino lo contrario, se ve cómo asistentes a la marcha recurrieron a los golpes lo que llevó, incluso, a la intervención de la policía.

Aún cuando en su comunicado destacan esta situación, Morán Ramírez dijo que la organización no tiene ninguna responsabilidad.

La marcha que realizaron el domingo miles de personas en apoyo a la Suprema Corte de Justicia derivó en choques entre manifestantes y críticos del máximo tribunal, lo que ameritó la intervención de la policía para separarlos y desalojar a un grupo que mantenía un plantón en el lugar.

Los incidentes ocurrieron al final de la movilización, cuando cientos de manifestantes concentrados a las puertas de la Corte, en el centro de la capital, comenzaron a lanzar objetos e insultar a un grupo que mantenía desde hace varias semanas un plantón a las puertas del histórico edificio donde colocaron carteles contra los ministros.

Mientras los manifestantes gritaban al unísono “el pueblo unido jamás será vencido”, el grupo crítico de la Corte les respondía “provocadores, provocadores”. En pocos minutos, integrantes de ambos bandos comenzaron a darse empujones, patadas y golpes.

Ante esta situación el Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la “prepotencia” de los ciudadanos que ayer marcharon en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y censuró las agresiones contra las personas que se encontraban en el plantón de quienes protestan contra ella.

“Se actuó de parte de los que marcharon con prepotencia, porque pueden no estar de acuerdo con los que están manifestándose enfrente de la Corte, pero no debieron ir a provocar y a quitarles las mantas, hay que respetar eso”, expresó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

“No creo yo que eso sea correcto, hay que evitar la confrontación, la violencia, Ya cuando se llega a eso es porque no se tiene la razón, el que usa la fuerza es porque no tiene la capacidad para convencer, hay que ver quiénes son: no para perseguirlos, no para reprimirlos. Tan es así que no había ni policía, porque hay libertades como nunca. No se desaloja a nadie, no se reprime a nadie. No es como antes”, aseguró.