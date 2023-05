Poder Judicial es un “lastre contra la impunidad” que urge limpiar, dice Adán Augusto

El funcionario aseguró que la urgente limpieza al Poder Judicial federal permitirá “acabar con la impunidad y la inseguridad”; así como para que la ciudadanía nuevamente confíe en las y los jueces.

Ciudad de México, 30 de mayo (SinEmbargo).- Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), hizo un llamado urgente esta tarde urgente a “limpiar” el Poder Judicial, el cual aseguró sigue siendo “un lastre” para el combate a la impunidad y la inseguridad.

Durante la comparecencia de los titulares del Gabinete de Seguridad ante la Comisión Bicamaral de Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública, el funcionario, quien estuvo en representación del Poder Ejecutivo, enfatizó en el debido avance para recuerar la confianza en los jueces y la justicia.

“No quiero dejar de señalar que la ineficiencia del Poder Judicial, que deja una gran parte de los delitos cometidos sin castigo, continúa siendo un profundo lastre para acabar con la impunidad y la inseguridad, por lo que debemos avanzar todos en la limpieza urgente que ese Poder necesita para funcionar correctamente”, resaltó.

En adición a ello, Augusto López aseguró que las Fuerzas Armadas no suplirán a las autoridades de seguridad de mando civil en ningún orden de Gobierno, sino que la intención es cumplir el mandato de acabar con el “lastre de la insegurdad”.

“No hay institución mejor preparada, mejor capacitada ni mejor organizada que nuestras Fuerzas Armadas para continuar la recuperación de los territorios que hoy están a merced de las organizaciones criminales o del crimen organizado”, añadió.

En dicha reunión también estuvieron los titulares de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Reodríguez; de la Marina (Semar), Rafael Ojeda Durán; y de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval.

El pasado 9 de mayo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en septiembre enviaría por lo menos otras tres reformas constitucionales. Una, del Poder Judicial, “para que el pueblo elija a los ministros. […] Es lo mismo que la elección de los consejeros del INE, magistrados del Tribunal. Que los elija el pueblo”.

Sin embargo, el Jefe del Ejecutivo federal reiteró que antes de enviar la iniciativa de reforma al Poder Judicial, es necesario conseguir la mayoría calificada en el Congreso; es decir, dos terceras partes, lo que se traduce a 334 integrantes o el 70 por ciento de los votos.

Por lo tanto, destacó que se requiere, en la elección de 2024, alcanzar los 334 legisladores que se necesitan para hacer cambios constitucionales. “Ese es el Plan C. Primero, tener la mayoría calificada en el Congreso. Que cuando se vaya a votar, que se piense en eso. Si se está en contra del clasismo, el racismo y la corrupción, que se piense, a la hora de votar, no sólo en el Presidente y la Presidenta. Parejo. Porque si se tiene el triunfo en la Presidencia, como ahora, ganamos la Presidencia, ganamos la mayoría en el Congreso, pero como no se tienen, dos terceras partes en el Congreso, se han dedicado a bloquearnos y ahora con la complicidad de un poder faccioso al servicio de la corrupción, que es el Poder Judicial”.

Al respecto, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, recordó que el día de hoy iniciarán los conversatorios sobre el análisis de la reforma al Poder Judicial y la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los ejercicios de diálogo y debate comenzarán en San Lázaro, con el objetivo de regresarle a los mexicanos el derecho a la información que se les ha privado por anteriores administraciones.

El Grupo Parlamentario de Morena y la coalición Juntos Hacemos Historia convocaron en la Cámara de Diputados al primer conversatorio que contará con la participación del jurista Diego Valadés Ríos; así como de los especialistas en derecho electoral y constitucionalistas, Amador Rodríguez Lozano, Andrés Norberto García Repper, Rafael Estrada Michel y Jaime Cárdenas García.

Al compartir la información, Mier Velazco señaló que antes el pueblo no se enteraba de lo que hacían sus gobernantes, pues se olvidaron de que el pueblo es el que manda, por lo que compartió su idea para que la sociedad pueda participar, argumentando que el 70 por ciento de las y los mexicanos desconoce cómo funciona la SCJN, un elemento que para él “no sólo acota su opinión, sino que restringe su derecho a la información”.

“La gente debe saber que la SCJN, los ministros, son los jefes de todos los magistrados y de todos los jueces” para que, de acuerdo con Mier Velazco, el panorama sobre la impartición de justicia en el país no esté limitada, y se comprenda a cabalidad en verdadero engranaje de este órgano superior.