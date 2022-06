¿Clave contra el cáncer de páncreas? Hallan mecanismo para evitar su propagación

Madrid, 30 de junio (Europa Press).- Los científicos han demostrado que es posible invertir un proceso clave que permite a las células del cáncer de páncreas crecer y extenderse por el cuerpo, y creen que este descubrimiento fundamental podría allanar el camino hacia nuevos tratamientos.

Los investigadores del Instituto de Investigación del Cáncer de Londres (Reino Unido) estudiaron el cáncer de páncreas con el gen que produce la proteína GREM1 desactivado en ratones y en “minitumores” pancreáticos, también conocidos como organoides.

La desactivación de GREM1 hizo que las células tumorales cambiaran rápidamente de forma y desarrollaran nuevas propiedades que las ayudaran a invadir nuevos tejidos y a migrar por el cuerpo. En sólo 10 días, todas las células tumorales cambiaron su identidad y se convirtieron en un tipo de célula peligrosa e invasiva.

