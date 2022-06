AMLO responde a comunidad judía: No tiene patente de corso para dañar transformación

La comunidad judía condenó que el Presidente ocupara el calificativo “hitleriano”, ya que, señaló, “toda comparación con el régimen más sanguinario de la historia es lamentable e inaceptable”.

Ciudad de México, 30 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este jueves que respeta a la comunidad judía, luego de que ésta condenara el uso que hizo del calificativo “hitleriano” para el publicista Carlos Alazraki en la conferencia de prensa matutina de ayer.

López Obrador respondió al comunicado que desplegó la comunidad judía en México, donde rechazó la utilización del término. “Toda comparación con el régimen más sanguinario de la historia es lamentable e inaceptable”, se señaló en un documento.

"Yo respeto mucho a la comunidad judía" Fue la respuesta de AMLO sobre sus dichos en contra de Carlos Alazraki. pic.twitter.com/TdtyJllrPW — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 30, 2022

El Presidente dijo que aunque las personas de la comunidad judía “son excepcionales, constructores, gente de trabajo, gente buena”, no significa que “toda la comunidad tenga una especie de patente de corso para poder dañar o afectar un movimiento de transformación, nada más por sus ideales, sus pensamientos, su conservadurismo, y, repito, su hitlerismo”.

El desplegado del Comité Central de la Comunidad Judía de México y la Tribuna Israelita respondió a la proyección en la conferencia de prensa de ayer, del programa de entrevistas de Carlos Alazraki, “Atypical Te Ve”, en el que estuvo la exdiputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Pagés Rebollar, donde hablaron sobre el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Están ocurriendo cosas muy raras en el [Aeropuerto Internacional] ‘Felipe Ángeles’ porque ahí también aviones venezolanos, cargados de venezolanos, están llegando a México sin pasar migración”, aseguró Pagés Rebollar.

“Él es en extremo conservador, es como hitleriano. A veces, creo que una vez lo comenté, se piensa que porque ya no existe Hitler o ya no existe Stalin o ya no existe Franco o Mussolini, ya desapareció el pensamiento nazista, fascista, el estalinismo, la derecha rancia española. No, eso existe”, afirmó el mandatario.