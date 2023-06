Verstappen manda en los entrenamientos libres del GP de Austria; “Checo” acaba quinto

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) – El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) fue el más rápido este viernes de los entrenamientos libres del Gran Premio de Austria, novena prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en Red Bull Ring, en la única sesión de ensayos para esta prueba, justo por delante de los Ferrari del español Carlos Sainz y el monegasco Charles Leclerc, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) marcó el octavo mejor tiempo.

El vigente campeón finalizó primero en los primeros y únicos libres del fin de semana con un tiempo de 1:05.742, con gomas medias y dos décimas más rápido que Sainz, segundo (1:05.983). Leclerc completó el podio, ya por encima de 1:06 (1:06.209), con “Checo” Pérez (Red Bull) y Lewis Hamilton (Mercedes) en el Top 5.

Here's how we're shaping up ahead of qualifying… #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/6dTQBl6Q2X

Con las gomas medias y duras como protagonistas de los primeros giros, los pilotos fueron calibrando su manejo sobre el trazado de Spielberg, con los Red Bull demostrando que conocen el circuito al dedillo y colocándose en lo más alto rápidamente. La pista fue cogiendo temperatura poco a poco y Fernando Alonso arrebató el primer puesto a Max Verstappen con un 1:06.556, un crono que volvió a batir el neerlandés.

El campeón notó algo suelto en la parte frontal de su monoplaza y se retiró al garaje, mientras su compañero, el mexicano Sergio Pérez, acaricia el podio momentáneo. Un Top 3 que cerró, por poco tiempo, Lewis Hamilton, que, al contrario que en otros viernes durante la temporada -al no haber segundos libres por la carrera al sprint, hizo visibles sus cartas y ascendió a lo más alto cuando se llegaba al ecuador de la sesión con un 1:06.416, una décima más lento que el mejor tiempo en libres del año pasado.

Los Williams de Alex Albon y Logant Sargeant fueron los primeros en montar los codiciados, como siempre que hay sprint, neumáticos blandos, pero solo mejoró su rendimiento el tailandés, que sigue en plena forma tras ser piloto del día en la carrera de Canadá, que se metió en el Top 5, a poco más de tres décimas de Hamilton. Mientras, el estadounidense siguió encajado atrás, muy lejos del objetivo de acercarse a la zona media.

Home field advantage 💪@Max33Verstappen leads the way after an hour of fine-tuning in Austria… up next: qualifying!#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/4E4drbI3Wu

