CdMx: Choque frente al Metro Tepalcates deja una persona muerta; hay otras 2 heridas

Un vehículo chocó por detrás a otro automóvil y éste salió proyectado hacia la banqueta y en consecuencia, atropeyó a una persona; la circulación de la Calzada Ignacio Zaragoza estuvo afectada por varias horas.

Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).- Un choque ocurrido esta mañana entre dos vehículos en la Calzada Ignacio Zaragoza, en la Ciudad de México (CdMx), provocó una muerte y dos heridos.

Los hechos sucedieron aproximadamente a las 7:00 horas de este domingo, de acuerdo con el reporte informado por el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CdMx, en los carriles laterales de la Calzada Ignacio Zaragoza, en la Alcaldía Iztapalapa, a la altura del Metro Tepalcates.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital informó que uno de los automóviles iba a exceso de velocidad e impactó a otro en la parte trasera, lo cual provocó que fuera proyectado contra el paso peatonal y se estampó contra un puesto de comida.

El conductor del vehículo responsable del accidente murió, mientras que paramédicos de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (UGIPRC) trasladaron a un hombre al hospital y atendieron a una mujer que fue impactada por uno de los vehículos.

11:04 Se restablece la circulación en Calz. Ignacio Zaragoza a altura del metro Tepalcates en dirección al Poniente, luego de labor de servicios de emergencia. — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 30, 2023

Entre tanto, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la CdMx también acudió para atender el incidente, donde procedió a desconectar baterías, verificar que no hubiera derrame de combustible y apoyar en el restablecimiento de la vialidad.

A causa del accidente, la zona fue acordonada y resguardada por la SSC capitalina, por lo que la circulación por dicha zona se vio afectada. A las 11:04 horas, el Centro de Orientación Vial actualizó que el paso en la Calzada Ignacio Zaragoza ya fue restablecido.