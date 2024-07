ENTREVISTA¬ Vigilaremos restaurantes, balnearios, antros y zonas turísticas: Profeco

El “Operativo Vacaciones de Verano 2024” de la Profeco se extenderá hasta el próximo 25 de agosto en hoteles, restaurantes, balnearios, bares, centrales de autobuses, aeropuertos y tiendas departamentales de ropa y calzado de temporada.

Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).– Si estas vacaciones de verano planeas salir de viaje, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) implementó un operativo de vigilancia y verificación en hoteles, restaurantes, balnearios, bares, centrales de autobuses, aeropuertos y en tiendas departamentales de ropa y calzado de temporada para proteger los derechos de los usuarios.

Así lo explicó el titular de la dependencia, David Aguilar Romero, en entrevista para el programa “Usted, yo y otros como yo”, el cual se transmite todos los lunes por el canal de YouTube de Estudio B.

“El operativo vacacional de verano empezó el 20 de julio y estará vigente hasta el 25 de agosto de este año. Estamos en visitas constantes de supervisión en restaurantes, balnearios, antros, puntos de reunión y algunas zonas de afluencia turística”.

✈️ Si en vacaciones llegas a tener algún problema en tu viaje de avión, ¡nosotros te ayudamos! ¡Contáctanos!

☎️ 55 5568 8722 / 800 4688722

📧 [email protected] ¡Conoce tus derechos en avión!https://t.co/XeAWMZBUNm pic.twitter.com/HMqr2A0lmU — Profeco (@Profeco) July 20, 2024

Agregó que el “Operativo Vacaciones de Verano 2024” de vigilancia y verificación se extenderá hasta el próximo 25 de agosto.

¿CÓMO EVITAR LOS FRAUDES EN AGENCIAS DE VIAJES?

El Procurador llamó a evitar caer en engaños con supuestos paquetes vacacionales de bajo precio que se ofertan a través de redes sociales.

“Hay que ser muy cuidadosos y no caer en la tentación de comprar paquetes de viaje en redes sociales. No es responsabilidad ni de hoteles ni aerolíneas caer en cualquier tipo de estafa”, advirtió. “Es ilógico comprar esos paquetes a precios excesivamente baratos, y mucho menos hacer depósitos en efectivo en tiendas de conveniencia o a cuentas que nos envían por Whatsapp”.

El funcionario recomendó a los consumidores comprar en plataformas de viajes reconocidas, incluso que visiten las agencias tradicionales y que verifiquen, a través de una llamada telefónica de los mismos portales, la existencia de esos proveedores.

¿CUÁLES SON MIS DERECHOS COMO PASAJERO DE AVIÓN?

De acuerdo con la Profeco, los pasajeros del transporte aéreo tienen derecho a:

–Información y publicidad: El pasajero debe contar con un alto nivel de información por parte de la aerolínea, de tal modo que conozca sus opciones y pueda tomar alternativas en caso de requerirlas, como la compensación por retraso, demora o cancelación de vuelos.

La información debe ser veraz, comprobable, clara y no inducir al error o confusión. Ésta debe mostrarse en sitios web, puntos de atención, mostradores, centrales de reserva, módulos o medios impresos.

–Tarifas y precios: La aerolínea debe informar los términos y condiciones aplicables al momento de comprar un boleto. El costo debe incluir tarifas, comisiones, impuestos y cualquier otro cargo cubierto.

–Servicios adicionales: La aerolínea puede ofrecer servicios adicionales, como seguros, renta de auto y asistencia, sin embargo, no podrá realizar cargos que condicionen la compra del boleto a la contratación obligatoria de estos servicios.

–Devolución del precio del boleto: Si el pasajero no realiza el viaje, puede solicitar la devolución del precio del boleto en el lapso de 24 horas siguientes a la compra. Transcurrido ese plazo, la aerolínea puede determinar las condiciones de la cancelación, mismas que deberán ser en beneficio del usuario.

–Retraso o demora: Si se presenta algún imprevisto debe ser informado al pasajero por medios electrónicos o físicos, en el área de abordaje o en los módulos.

Si el retraso es atribuible a la aerolínea, ésta debe compensar al pasajero, como mínimo, de acuerdo a lo siguiente:

–Superior a 1 e inferior a 4 horas: proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos y bebidas.

–Mayor a 2, pero menor a 4 horas: en caso de descuento, el mismo no debe ser menor al 7.5 por ciento del precio del boleto.

En caso de demoras mayores a 4 horas o cancelación, el pasajero tiene la opción de elegir:

–El reintegro del precio del boleto o la parte no realizada del viaje, más una indemnización no inferior al 25 por ciento del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje.

–Transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionarle, como mínimo y sin cargo, acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos; alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo; alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernoctar y, en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

–Transporte en fecha posterior al mismo destino y una indemnización no inferior al 25 por ciento del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje.

✈️ Conoce tus derechos y obligaciones al viajar en avión. 💺 Recuerda que tus derechos como pasajero deben ser respetados por las aerolíneas. 🗺️ Infórmate sobre los viajes redondos o vuelos con conexión. 🔗 https://t.co/XeAWMZBUNm pic.twitter.com/PEYj4zULQc — Profeco (@Profeco) July 21, 2024

–Denegación del embarque (sobreventa): Cuando se hayan expedido los boletos en exceso a la capacidad disponible del avión, el pasajero tiene la opción de elegir los beneficios que aplican para el supuesto de cancelación. Puede solicitar que renuncien al embarque a cambio de beneficios que no puede ser menores a los que aplican por cancelación.

–Infantes: El pasajero mayor de edad puede llevar a un menor de dos años a su cuidado, sin pago de tarifa alguna y con una carriola, pero sin derecho a asiento ni a equipaje, por lo que la aerolínea deberá expedir sin costo alguno a favor del menor el boleto y pase de abordar correspondiente.

–Equipaje: El pasajero puede transportar como mínimo y sin cargo alguno 15 o 25 kilogramos de equipaje, según la capacidad de la aeronave; así como dos piezas de equipaje de mano que en conjunto no excedan 10 kilogramos, cuyas dimensiones no sean mayores a 55 centímetros de largo, 40 centímetros de ancho y 25 centímetros de alto.

–Pérdida o avería de equipaje: El pasajero debe ser indemnizado con un monto de hasta 80 UMAS (una UMA equivale a 108.57 pesos) por pérdida de equipaje facturado con un monto de 150 UMAS.

📢¿Tienes algún problema con tu aerolínea? Si cancelan o retrasan tu vuelo, recuerda que deben brindarte una solución rápida y oportuna, y compensarte en caso de que la afectación sea su responsabilidad. ✈️Consulta tus derechos al viajar en avión https://t.co/KKvuLRIa31.… pic.twitter.com/p8DW7H82EK — Profeco (@Profeco) July 19, 2024

¿CUÁLES SON MIS DERECHOS COMO PASAJERO DE AUTOBÚS?

Al utilizar el servicio de autotransporte, la Profeco hace las siguientes recomendaciones:

–Los precios de cada viaje siempre deberán estar a la vista de las personas que deseen adquirir boletos.

–Conserva tu boleto durante tu viaje y después de éste, ya que será tu comprobante para cualquier aclaración o queja.

–La línea de autobuses que contrates te responderá por la pérdida o daños que sufra tu equipaje desde que abordas hasta que desciendas del vehículo, pero debes contar con tu boleto.

🚌 Si en vacaciones decides viajar en #Autobús, el mantenerte informado de tus derechos y obligaciones te facilitará el viaje y probablemente evitará que pases un mal rato en caso de alguna eventualidad. ¡Conócelos! pic.twitter.com/82vmGROv2u — Profeco (@Profeco) July 19, 2024

–Si tu autobús se retrasó por más de dos horas y ya no te interesa realizar el viaje, tienes derecho a solicitar tu reembolso.

–Te deben respetar el precio, horario y tipo de servicio establecido en tu boleto, el cual será tu comprobante ante cualquier aclaración.

¿DÓNDE PRESENTAR UNA QUEJA?

El operativo de vacaciones de la Profeco brinda asesoría y conciliación inmediata en otros módulos permanentes ubicados en los aeropuertos internacionales de Ciudad de México, AIFA, Cancún y Tulum.

También hay instalados nueve módulos temporales en los aeropuertos de Mérida, Querétaro, Guanajuato, Villahermosa, Puerto Vallarta, Monterrey, Tijuana, Los Cabos y Toluca; así como otros en las 15 principales terminales de autobuses del país, incluida Guadalajara.

El operativo se complementa con acciones de verificación y vigilancia en hoteles, balnearios, restaurantes, bares, tiendas con venta de ropa y calzado de temporada.

El Procurador remarcó que el objetivo es que los viajeros encuentren solución inmediata a problemas que pudieran tener con vuelos, transporte terrestre y hospedaje, de tal manera que no vean frenada o interrumpidas sus vacaciones. Para ello pone a disposición, además de los módulos, el teléfono del consumidor (55 5568 8722) para atender a vacacionistas desde cualquier punto del territorio nacional.

📍El Procurador David Aguilar Romero @ProcuradorPFC, dio inicio al Operativo #VacacionesVerano 2024, que se extenderá hasta el 25 de agosto próximo. Brindaremos asesoría y conciliación inmediata en módulos ubicados en los principales aeropuertos y terminales de autobuses del… pic.twitter.com/5VHfpikWNo — Profeco (@Profeco) July 18, 2024

En las vacaciones de verano pasado se atendieron con asesorías a 15 mil 600 consumidores y se realizaron 771 conciliaciones inmediatas, en los que los principales problemas que se presentaron fueron pérdida de vuelos, sobreventa o cambios de itinerario, con soluciones para los viajeros en la mayoría de los casos.

El titular de la Profeco llamó a los proveedores a exhibir y respetar precios, a no cargar propinas sin la voluntad del cliente, a no incurrir en ningún tipo de discriminación; en cuanto a las líneas de autobús, pidió respetar los descuentos previstos para adultos mayores, estudiantes y maestros.

Guadalupe Fuentes López https://www.sinembargo.mx/author/guadalupefuentes Periodista con más de una década en medios digitales. Edita y escribe sobre temas de economía, corrupción, política, derechos humanos