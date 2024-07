Cómo construir un imperio desde una universidad: la intensa vida de Cuén en Sinaloa

Héctor Melesio Cuén Ojeda protagonizó varias polémicas a lo largo de su vida, particularmente desde el inicio de su trayectoria académica, desde donde obtuvo recursos para adentrarse en la política, al punto que el próximo mes de septiembre hubiera rendido protesta como Diputado federal con el Partido Revolucionario Institucional (PRI). No pudo ser así. El jueves pasado, le fue arrebatada su vida.

Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).- Polémica fue su vida y polémica fue su muerte: Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y Diputado federal electo, fue asesinado el pasado 25 de junio, el mismo día en que fue aprehendido Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa. Periodistas especializados en el tema han asegurado que ambos personajes se reunirían ese día.

Los primeros reportes señalaban de manera inmediata que el también empresario sinaloense fue privado de la vida durante un intento de asalto, pero ante las circunstancias poco claras, el propio Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa, solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) una investigación inmediata, diligente y objetiva.

“Solicito a la señora Fiscal General del Estado una investigación inmediata, diligente y objetiva, que esclarezca a plenitud este condenable suceso que nos agravia y lastima como sociedad. Envío mi más sentido pésame a su familia y amigos”, enfatizó el mandatario sinaloense a través de una publicación en su cuenta de la red social X.

He sido informado por el Secretario de @sspsinaloa1, el General Gerardo Mérida, de los hechos a consecuencia de los cuales ha perdido la vida el maestro Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Solicito a la señora Fiscal General del Estado,… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) July 26, 2024

Unos días después de estos acontecimientos, los periodistas Juan Alberto Cedillo y Ioan Grillo dieron a conocer que Cuén e Ismael “El Mayo” Zambada, quien habría sido llevado con engaños a El Paso, Texas, se reunirían. Así lo consignaron en un texto publicado en CrashOutMedia.com, sin que hasta el momento las autoridades competentes se hayan pronunciado al respecto de esta teoría.

Para el doctor Arturo Santamaría esta es una posibilidad en Sinaloa, ya que, en entrevista para SinEmbargo, explicó que en ese estado ese tipo de situaciones se puede dar, debido a que la misma población reconoce que el narcotráfico está infiltrado en infinidad de actividades y ámbitos.

“En Sinaloa es inevitable (…) cualquiera piensa eso [en Sinaloa], porque todo es posible en Sinaloa. El poder del narco es tal, la gente dice que está metido en todo, en todo tipo de negocios, en todo tipo de actividad (…) en Sinaloa cualquier cosa es posible”, dijo el académico.

Sin embargo, destacó que “mientras no haya denuncias grandes, denuncias comprobadas (…) no va a pasar nada”, aunque reconoció que si la ciudadanía no denuncia nada, es “porque es real el poder del Cártel de Sinaloa, es muy grande, también por miedo, protección, muchos no proceden a denunciar formalmente”, explicó Santamaría.

Pero no sólo fue polémica su muerte.

Héctor Melesio Cuén Ojeda protagonizó varias polémicas a lo largo de toda su vida, particularmente desde el inicio de su trayectoria académica, desde donde obtuvo recurso para adentrarse en la política, al punto que el próximo mes de septiembre, de no haber sido asesinado, hubiera rendido protesta como Diputado federal con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Originario de Badiraguato, Sinaloa, Cuén Ojeda logró un inmenso e indiscutible poder, mismo que le sirvió para confrontar al mismo Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien primero le brindó su apoyo, del que también salió beneficiado, ya que la Secretaría de Salud del estado quedó bajo sus mando.

En 1978, el también líder del Partido Sinaloense (PAS) ingresó a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) como profesor de ciencias químico-biológicas, ese fue el inicio de una carrera encaminada a la política, ya que de 2005 obtuvo la rectoría de esa misma casa de estudios, cargo que desempeñó hasta 2009, pese a lo cual continuó manejando e influyendo en la UAS.

Sólo dos años después de que dejó su cargo en la UAS, ganó la Alcaldía de Culiacán, Sinaloa, misma que mantuvo bajo su mandato de 2011 a 2012, año en el que también conformó su propio partido, el Partido Sinaloense (PAS). Después buscó una diputación estatal, la cual consiguió y ejerció de 2013 a 2016.

Pese a ser un partido local, en 2016, el PAS creció tanto que logró seis diputaciones plurinominales a nivel estatal, aunque Cuén Ojeda no consiguió la gubernatura de Sinaloa, como eran sus aspiraciones en ese momento, pero sí logró eliminar a sus rivales políticos, además de controlar por años a dicha casa de estudios, pese a que sólo estuvo en la rectoría del 2005 al 2009, así lo asegura el doctor Santamaría.

“Cuén sin el control de la universidad, el PAS sin el control de la universidad, no es nada. El PAS existe, Cuén, porque tiene el control de la universidad, sin ello, qué significa políticamente, nada, porque es una universidad gigantesca de 180 mil integrantes”, dijo el académico.

Por lo que, añadió, Cuén Ojeda se convirtió en figura pública desde que logró ser electo rector de esa institución académica. “Era un total desconocido fuera de la universidad, quizá conocido nada más en Badiraguato, en su pueblo”, sostuvo Santamaría, quien diversas columnas ha recordado como Melesio Cués durante su gestión como rector de la UAS, estableció un Consejo Universitario.

Con dicho Consejo, el exrector logró un poder que le sirvió para designar a la plantilla académica de la UAS, así como a líderes sindicales, por lo que la comunidad universitaria vio eliminado su poder de elección, pese a lo cual lograba movilizar a su favor a este sector, ya que en las contiendas electorales en las que participaba, obligaba bajo amenazas a quienes hicieran parte de la UAS a hacer proselitismo a su favor.

Fue tanto el capital humano y económico que logró extraer de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que el exrector logró formar su propio partido en 2012, con el que se infiltró en otras fuerzas política del país, como en Morena, cuando en las elecciones de 2021 brindó su apoyo a Rocha Moya, entonces candidato a la gubernatura del estado, con quien más tarde rivalizó y fue destituído como Secretario de Salud estatal en 2022.

Este distanciamiento con el gobierno morenita fue aprovechado por Cuén para acercarse al PRI, con el que logró obtener una diputación federal en las pasadas elecciones del 2 de junio. “Cuén desde que se hizo figura pública era una figura polémica, su personalidad era así. Él no aceptaba, no resistía ninguna crítica”, concluyó el doctor Santamaría.

Nora Nancy Gaspar Resendiz https://www.sinembargo.mx/author/noranancy Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.