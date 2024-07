ENTREVISTA ¬ La elección es imposible de alterar, salvo hackeando, argumenta Monedero

Juan Carlos Monedero expuso en entrevista que lo que ocurre en Venezuela se trata de un mismo comportamiento que ha venido teniendo la derecha en otros países: “Esta derecha global cuando pierde las elecciones empieza a hacer mucho ruido, un ruido global, mediático […] cuando tiene jueces, lo hacen con jueces; cuando no tiene jueces, lo hacen con medios de comunicación, y cuando pueden lo hacen con militares o con policías”.

Ciudad de México, 30 de julio SinEmbargo).– “El sistema electoral venezolano es de los más fiables del mundo, llevan 32 selecciones y nunca los organismos electorales regionales, que siempre han auditado las elecciones, han visto ningún tipo de problema”, planteó Juan Carlos Monedero, confundador del partido de izquierda español Podemos y uno de los observadores del pasado proceso electoral en Venezuela, cuyos primeros resultados favorecen al Presidente Nicolás Maduro.

Monedero denunció en entrevista con “Los Periodistas”, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, cómo junto a las movilizaciones que han sido alentadas por María Corina Machado y Edmundo González, el candidato que quedó en segundo lugar, según las primeras cifras, ha habido un intento de hackear el sistema electoral venezolano para generar un vacío de información que la derecha pretende ocupar con datos manipulados.

“El resultado final está encriptado y para poder sacar el resultado final hacen falta códigos que tienen varias personas, entre ellos los miembros de la oposición, que si no otorgan ese código no se puede establecer el resultado final. Es decir, el modelo de encriptación es imposible que nadie en concreto pueda quebrarlo”.

Y añadió: “Ha habido un hackeo con cientos de ataques informáticos a la página del Consejo Nacional Electoral, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que se cayera el sistema y no pudieran dar datos”, señaló Monedero. En efecto, la página web del Consejo Nacional Electoral, donde se publican los resultados de las elecciones, llevaba dos días caída y sin acceso a las actas desde al menos el lunes.

A la par, Monedero lamentó que Marina Corina Machado, inhabilitada por 15 años por respaldar la injerencia de Estados Unidos en Venezuela, y Edmundo González alimenten a las movilizaciones violentas. En ese sentido indicó que “María Corina Machado y Edmundo mundo González ha llamado a la gente a las calles han quemado hospitales, han atemorizado a gente, han disparado a un policía en el cuello es decir, han hecho actos de terrorismo”.

Monedero expuso no obstante que se trata de un mismo comportamiento que ha venido teniendo la derecha: “Esta derecha global cuando pierde las elecciones empieza a hacer mucho ruido, un ruido global, mediático […] cuando tiene jueces, lo hacen con jueces; cuando no tiene jueces, lo hacen con medios de comunicación, y cuando pueden lo hacen con militares o con policías”.

Indicó que a partir de la crisis de 2008, las derechas han dejado de ser liberales y de respetar la democracia liberal: “Trump asalta el Capitolio y Bolsonaro ataca en Brasilia en las instituciones del Estado y en España VOX y el PP no aceptan el resultado de las elecciones y dicen que el gobierno es ilegítimo y Fox, que por cierto quiso entrar como un inmigrante irregular en Venezuela y no le dejaron, no lo devolvieron en caliente porque no tenía los papeles en regla, que no acepta la legitimidad de Claudia Sheinbaum”.

“Venezuela, y no pasa con ningún otro país se ha convertido en política interior de todos nuestros países, cuando hablamos de Venezuela es como si estuviéramos hablando de la política interna de nuestros países, es absurdo y la única explicación que hay de fondo es que se ha construido un artefacto, el monstruo bolivariano, que se utiliza en la política interior para arrojarlo contra los adversarios, a esto añadirle de que la derecha no está respetando la democracia liberal y solamente la izquierda está respetandola”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado