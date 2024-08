La moneda mexicana se deprecia 5.75% ante al dólar en agosto; liga 3 meses con caídas

El peso mexicano finalizó agosto con una depreciación del 5.75 por ciento y acumuló tres meses con pérdidas.

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).– A pesar de que la moneda mexicana se apreció este viernes y concluyó la semana con una ligera recuperación, esto no ayudó para reducir las pérdidas acumuladas en el mes y finalizó agosto con una depreciación del 5.75 por ciento, equivalente a un peso con siete centavos.

De acuerdo con el monitoreo de Investing, el peso acumuló tres meses consecutivos de depreciación frente al dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 18.4302 y un máximo de 20.2181 pesos por dólar, nivel no visto desde el 29 de septiembre del 2022.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

El peso mexicano no ha podido recuperarse después de que el Banco de México (Banxico) emitió un mensaje “inequívocamente pesimista” en su Informe Trimestral en el que redujo sus previsiones de crecimiento del PIB para 2024 a 1.5 por ciento, por debajo del consenso; además se mantuvieron sin cambios las proyecciones de inflación a pesar de que el peso mexicano está aún más depreciado; y haberse enviado señales pesimistas de los parámetros estructurales.

“El telón de fondo sigue siendo el de unas tasas más bajas (con el crecimiento ralentizándose y la Fed a punto de relajarse), creemos que el riesgo general seguirá siendo elevado a medida que las reformas se abran camino en el Congreso”, escribieron en una nota de análisis los estrategas del banco de inversiones Barclays.

En su cotización de este viernes, el tipo de cambio terminó las operaciones en 19.7027 unidades, un avance de 13.11 centavos o 0.66 por ciento frente al cierre de ayer cuando se ubicó en 19.8338, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico).

La preciaron del peso en la sesión de este viernes se debió a que se conocieron los datos positivos de la inflación de Estados Unidos, que respaldaron el optimismo por un posible recorte de tasas de interés en septiembre.

A pesar de que el peso mexicano se ubicó como la divisa más depreciada en agosto, el dólar se debilitó durante el mes, perdiendo 1.57 por ciento, de acuerdo con el índice dólar (dxy), encargado de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis divisas de países desarrollados.

EL IPC TAMBIÉN FINALIZA CON PÉRDIDAS

El mercado de capitales cerró el mes con ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global.

El Dow Jones registró una ganancia mensual de 1.76 por ciento, ligando cuatro meses consecutivos de ganancias y alcanzando un nuevo máximo histórico en la última sesión del mes de 41 mil 585.21. El Nasdaq Composite mostró un avance de 0.62 por ciento en el mes, mientras que el S&P 500 ganó 2.28 por ciento.

En México, el IPC de la BMV, que incluye a las 35 empresas más importantes del mercado mexicano, bajó este viernes a 53 mil 029.6 puntos y finalizó agosto con una pérdida de 0.34 por ciento.

Las emisoras con más pérdidas fueron Industrias Peñoles (-13.17 por ciento), Liverpool (-13.04 por ciento), Orbia (-11.96 por ciento), Banco del Bajío (-11.26 por ciento), Qualitas (-8.07 por ciento) y Banregio (-7.74 por ciento).

Guadalupe Fuentes López https://www.sinembargo.mx/author/guadalupefuentes Periodista con más de una década en medios digitales. Edita y escribe sobre temas de economía, corrupción, política, derechos humanos