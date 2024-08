Trump se opone a enmienda electoral de aborto en Florida. Un día antes estaba a favor

NUEVA YORK (AP) — El expresidente Donald Trump dijo el viernes que votará en contra de una iniciativa electoral de Florida que derogaría la prohibición estatal al aborto después de la sexta semana de embarazo, un día después de que pareció indicar que votaría a favor.

Trump ha dicho que considera que la prohibición de Florida es un error, y dijo en una entrevista con Fox News Channel el viernes: “Creo que a las seis semanas necesitas más tiempo”. Pero después dijo: “Al mismo tiempo, los demócratas son radicales”, y repitió las afirmaciones falsas que ha hecho frecuentemente sobre los abortos en etapas avanzadas del embarazo y dijo que se oponía a permitir abortos hasta los nueve meses.

“Así que votaré en contra por esa razón”, dijo Trump, que está registrado para votar en su residencia de Mar-a-Lago en Florida.

La iniciativa electoral de Florida legalizaría el aborto hasta la viabilidad fetal, un término utilizado por los médicos para describir si se espera que un embarazo siga desarrollándose con normalidad o si un feto podría sobrevivir fuera del útero. Generalmente se considera que es alrededor de las 23 o 24 semanas, lo que equivale a unos seis meses.

Trump generó críticas de los opositores al aborto que lo apoyan cuando pareció señalar en otra entrevista el jueves que votaría a favor de la iniciativa electoral y derogaría la prohibición al aborto a las seis semanas cuando dijo: “Voy a votar que necesitamos más de seis semanas”.

En medio del revuelo, su equipo de campaña emitió rápidamente un comunicado en el que señaló que Trump no había dicho realmente cómo votaría, sino que “simplemente reiteró que cree que seis semanas es demasiado poco”.

