Canadá desmantela red de narcotraficantes vinculados a cárteles de droga mexicanos

Los Ángeles, 30 septiembre (LaOpinión).- Parece que la expansión de los cárteles de la droga en México no solamente abarca varias ciudades de Estados Unidos, sino que además cruzó sus fronteras y tiene presencia en territorio canadiense.

Así lo reveló una operación denominada “Proyecto Cobra”, en la que participaron autoridades de Canadá y Estados Unidos, con la que lograron desmantelar una red de narcotráfico que operaba principalmente en la ciudad de Calgary.

De acuerdo con medios locales, las investigaciones duraron alrededor de tres años y derivó en el arresto de 15 personas que formaban parte de la organización, quienes fueron capturadas entre mayo y agosto de 2022.

Al respecto, la agencia EFE detalló que uno de los detenidos es Talal Fouani, de 46 años, residente de Calgary y quien fue tiroteado en agosto pasado mientras estaba en libertad condicional.

Additional photos from Project Cobra have now been added to our website https://t.co/qDGZQeXpPU pic.twitter.com/1jfhhLnmD4

— ALERT (@ALERT_AB) September 28, 2022