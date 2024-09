GenteAsí¬ El reclamo de Aguilar Camín a AMLO que hizo eco en las mañaneras y redes

López Obrador ha destacado en diversas ocasiones que “el coraje” de los intelectuales tiene qué ver con que “dejaron de tener un trato privilegiado” pues “le costaban mucho al pueblo porque había que estarles dando dinero”.

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- “Esto es una manifestación de la comunidad cultural, de una parte muy significativa de la comunidad cultural, y tiene que ver con el momento que esta comunidad vive y que ve en Xóchitl Gálvez un poco lo que están viendo muchos mexicanos: la oportunidad de devolverle a la comunidad cultural la atención, el cuidado, a veces hasta el apapacho que tenía del Gobierno”.

Esas fueron las palabras que expresó el escritor Héctor Aguilar Camín el pasado mes de mayo en una entrevista con la reportera Monsterrat Antúnez de SinEmbargo durante un acto de respaldo de la comunidad intelectual a la entonces candidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruíz.

Desde entonces la frase se ha vuelto viral y ha sido empleada para exhibir los privilegios que tuvo la élite intelectual con los gobiernos de PRI y PAN, y su oposición con el actual Gobierno.

El 23 de mayo del año en curso, el video de SinEmbargo en el que se puede apreciar a Aguilar Camín hablando sobre los “apapachos” que recibía la comunidad intelectual en sexenios anteriores fue transmitido durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador.

“Con Salinas, ahí empezó, junto con [Enrique] Krauze. Dos grupos que se formaron desde entonces, y tenían influencias en el Conacyt [Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías], en todas las universidades públicas, desde luego en la Secretaría de Educación Pública, en la Secretaría de Desarrollo Social, en todas las Secretarías, eran completamente influyentes y mantenían aparatos burocráticos, contrataban a técnicos y a profesionales, y ellos tenían control del CIDE [Centro de Investigación y Docencia Económicas], del Colegio de México, de la UNAM, de todas las universidades prácticamente del país, y le costaba muchísimo al pueblo, o sea, apapacharlos costaba mucho”, expresó el mandatario.

Y abundó, “me gusta esa sinceridad, ‘es que nos atendían bien, nos apapachaban, y ahora no’, pues se apapacha a todos, a todos”, luego de mostrar el video de SinEmbargo.

En medio de la llamada guerra sucia contra el Gobierno de López Obrador, el Presidente exhibió, en febrero del año en curso, fotos de cheques que el expresidente Carlos Salinas de Gortari habría pagado a Aguilar Camín con dinero del presupuesto público.

En este sentido, López Obrador ha destacado en diversas ocasiones que el coraje de los intelectuales tiene qué ver con que “dejaron de tener un trato privilegiado, pero le costaban mucho al pueblo porque había que estarles dando dinero”.

El Presidente ha mantenido las criticas hacia los intelectuales de derecha Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín luego de que en los últimos días señalaran que México se convertirá en una monarquía, en el primer caso, o en una dictadura, como sugirió el segundo.

“Vamos a prepararnos todos porque el día 1 de octubre vamos a coronar a Claudia Carlota de México. Es ridículo. No tiene fundamento histórico, no tiene rigor científico. Es de burla. Estamos hablando de uno de los más famosos”, apuntó el mandatario mexicano sobre la publicación de X de Enrique Krauze.

Después de ser una monarquía, el 4 de octubre de 1824 México se convirtió en una república. Pasaron 200 años. En septiembre de 2024 México dejará de ser una república para convertirse en una monarquía. ¿Lo permitiremos? — Enrique Krauze (@EnriqueKrauze) August 22, 2024

Por su parte, Héctor Aguilar Camín director de la revista Nexos, compartió en un programa de Latinus que “aunque la población no entienda lo que va a pasar [con la reforma al Poder Judicial], no quiere decir que nuestro diagnóstico no es correcto. El PRI tenía siempre una reserva de pudor y de cuidado de formas, por cierto como Porfirio Díaz”.

En octubre del 2020, el mandatario reveló en su conferencia mañanera que Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze tenían millonarios contratos con gobiernos anteriores desde 2006 a 2018, por lo que aseguró es una de las por las que critican al gobierno de la Cuarta Transformación.

Nexos, por ejemplo, la revista que dirige Camín, ha sido un escaparate desde el cual se ha atacado al Gobierno de Lopez Obrador y a la actual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo. De hecho, también fue un espacio desde el cual se busco apuntalar a la figura de Gálvez.

En este sentido, Jesús Ramírez Cuevas expuso en la mañanera del 8 de octubre del 2020 que Nexos recibió una inversión gubernamental de 140 millones 556 mil pesos y 87 millones más por publicidad entre el 2006 y el 2018.

Mientras que Enrique Krauze habría recibido 90 millones 427 mil pesos para su revista Letras Libres, más de 74 millones 537 mil pesos en contratos de publicidad durante las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Camín ha sido de las voces más críticas del Gobierno. Por ejemplo, en diciembre del 2020, durante la pandemia de la Covid-19, el intelectual expresó en entrevista con la revista Forbes que estaba preocupado por “la increíble capacidad de destrucción del gobierno [de AMLO], que en solo dos años ha desbaratado lo que se tardó décadas en construir”.

“Veo un gobierno inepto, destructor, demagógico y mentiroso enfrentando un problema tan grave, creo que en el caso de la pandemia podemos decir está la evidencia internacional, el virus es el mismo y la manera como la pandemia se da en cada país es responsabilidad de cada gobierno y de cada sociedad”, destacó en aquel entonces.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.