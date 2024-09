VIDEO ¬ La última mañanera, sus dos últimas reformas: AMLO se despide... trabajando

En su última mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó as dos últimas reformas constitucionales aprobadas: la que adscribe la Guardia Nacional a la Sedena y la que amplía los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador despidió su mañanera con la firma de las dos últimas reformas constitucionales aprobadas la semana pasada: la que adscribe la Guardia Nacional a la Sedena y la que amplía los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Periodistas y mexicanos de todo el país acudieron desde las primeras horas de este lunes a despedir la última conferencia mañanera del Presidente López Obrador, en la que dio un mensaje final para despedir este ejercicio de comunicación.

“Agradecerles mucho por participar en estas conferencias por casi seis años, este diálogo circular que hoy concluye, me da muchísimo gusto que continúe este ejercicio de auténtica comunicación de mensajes de ida y vuelta, como lo ofreció la Presidenta electa Claudia Sheinbaum. No puedo dejar de decir que me voy muy satisfecho por el cariño de muchos mexicanos, mujeres, hombres, cosa que agradezco de todo corazón”, dijo el Presidente en sus últimas palabras desde el Salón de Tesorería de Palacio Nacional.

Y ahondó: “Me dedique a servir al pueblo, me siento muy orgulloso, muy contento, de que atendimos a todos, escuchamos a todos, respetamos a todos, pero le dimos preferencia a los más necesitados, llevamos a la práctica el principio de que por el bien de todos primero los pobres. Y no solo fue una proclama, no sólo fue un lema, se convirtió en una realidad porque logramos, y ese es un timbre de orgullo, reducir la pobreza y desigualdad en nuestro país, a pesar de la pandemia que tanto dolor nos causó y nos tumbó la economía como no sucedía en más de un siglo, nos levantamos y se logró recuperar el crecimiento económico aún limitado por esa crisis económica externa y aún cuando creció poco la economía como una distribución de la riqueza, del ingreso, del presupuesto justa”.

El Presidente reconoció que es difícil que se encuentre en la historia una transición como la que estamos viviendo. “En lo personal, les digo, me siento muy satisfecho por el trato de la Presidenta hacia mi, respetuoso hasta el final, lo que demuestra su gran condición humana, porque cualquier acomplejado, hombre, mujer, lo primero que hubiera hecho hubiera sido negarme, o empezar con indirectas a cuestionar lo que hemos conseguido entre todos para diferenciarse, pintar su raya, o con golpes espectaculares, para que la gente diga ahora sí viene el cambio”.

DESPIDEN A AMLO AFUERA DE PALACIO

Afuera, en un ambiente de alegría y nostalgia, decenas de personas se congregaron desde muy temprano en el exterior de Palacio Nacional para despedir al Presidente López Obrador en su último día como mandatario nacional.

“Honorable y valiente, ese es mi Presidente”, gritaban un pequeño grupo de cerca de 50 personas ubicadas sobre la calle Correo Mayor y Moneda.

La gente llevó consigo banderas, amlitos, gansos en referencia a su frase de “México canso, ganso” y mensajes de agradecimiento para el mandatario al cual consideran como su mejor Presidente.

Erendira y Sobeida Rodríguez Davila viajaron desde Nuevo León para estar presentes hoy. Las hermanas destacaron la labor de López Obrador e indicaron, aunque aún quedan pendientes como la seguridad y el Caso Ayotzinapa, su gestión ha sido muy buena. “El motivo es para estar presente, aunque no físicamente, de sentir que ya se va y estar agradecida de todo lo que ha realizado en su sexenio y darle la bienvenida a la próxima Presidenta” indicaron.

A lo largo de su mandato, las conferencias no solo fueron un espacio de diálogo con la prensa, sino también de entretenimiento. En varias ocasiones, el Presidente optó por poner canciones de su agrado o dedicar temas musicales a la oposición y a organismos internacionales.

Un ejemplo memorable fue en julio de 2022, cuando respondió a las críticas de Estados Unidos sobre la política energética de la 4T, utilizando la canción “Uy, qué miedo” de Chico Che.

Este tipo de momentos se volvieron tan recurrentes que hasta se crearon listas de reproducción en Spotify con los temas musicales de la mañanera, que incluyeron canciones como La Casita de Óscar Chávez, Para la libertad de Joan Manuel Serrat, Adoro de Armando Manzanero, Lamento Borincano de Marco Antonio Muñiz, Déjame Vivir de Juan Gabriel y Rocío Dúrcal, Los caminos de la vida de La Tropa Vallenata, Digo lo que pienso de Calle 13, Volver, volver de Vicente Fernández, América de Los Tigres del Norte, La Jaula de Oro de Los Tigres del Norte y Juanes, La Muralla de Chico Che Chico, La Pollera Colorá de DCO, y Uy que miedo de Chico Che y La Crisis.

Uno de los momentos esperados por los asistentes regulares para lunes es la rifa de un reloj, que el Presidente sorteará entre los periodistas que más asistieron a sus conferencias a lo largo de estos seis años. Además, López Obrador develará su retrato oficial al término de la conferencia.

Aunque hoy fue la última mañanera oficial, en la práctica, el último encuentro formal con los medios ocurrió el pasado viernes 27 de septiembre. En esta ocasión, como él mismo anunció previamente, la despedida sería diferente: una gran celebración con música y baile.

Cinta Núñez y Jesús Peña, una pareja de profesionistas migrantes viajó desde Phoenix, Arizona solo para estar presente, aunque fuera solo en el exterior, y despedir al Presidente, a quien calificaron como “el mejor Presidente del mundo”.

La pareja platicó qué desde Estados Unidos han percibido que en estos seis años López Obrador hizo un buen desempeño a tal grado que incluso ellos tienen la esperanza de regresar al país.

–Con información de Romina Gándara

Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/delgado Álvaro Delgado Gómez es periodista, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1966. Empezó en 1986 como reportero y ha pasado por las redacciones de El Financiero, El Nacional y El Universal. En noviembre de 1994 ingresó como reportero al semanario Proceso, en el que fue jefe de Información Política y especializado en la cobertura de asuntos políticos. Ha escrito varios libros, entre los que destacan El Yunque, la ultraderecha en el poder (Plaza y Janés); El Ejército de Dios (Plaza y Janés) y El engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo). El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas (Editorial Proceso) es su más reciente libro.