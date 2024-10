Un Ministro termina en un mes; 7 renuncian al Senado y tres competirán por reelección

Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).– Ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hicieron oficial sus renuncias al presentar sus cartas ante el Senado de la República.

Los ministros que decidieron renunciar a sus cargos en lugar de someterse a un proceso de elección popular son la presidenta Norma Piña Hernández, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez, Jorge Pardo, Javier Laynez, Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien realizó el proyecto sobre las acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos para invalidar gran parte de la Reforma Judicial.

El Ministro Luis María Aguilar termina su periodo en un mes.

Las Ministras que no renunciarán a sus cargos son: Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz.

Las renuncias se harán efectivas a partir del 31 de agosto de 2025.

La mañana de este miércoles, la Ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, hizo oficial su renuncia, manifestando en su carta que su decisión no implica una convalidación de la Reforma Judicial.

Lo mismo coincidió la Ministra Margarita Ríos Farjat, quien criticó que con la Reforma Judicial se impone una disyuntiva sobre su futuro.

En su carta de renuncia, la Ministra –quien fue propuesta para el cargo por el expresidente Andrés Manuel López Obrador– informó que también devolverá su haber de retiro, un monto millonario de pensión que recibirán los ministros y el cual ha sido criticado en los últimos días.

“Para mantener mi espacio de dignidad y libertad personal, y como parte de ese rechazo, opto por no aceptar, bajo tales condiciones y llegado el momento, el pago de la cantidad de dinero mensual a la que tengo derecho como futura integrante en retiro de este tribunal constitucional. Retornaré tranquilamente y sin apego ese dinero a la tesorería de la Federación y es que, antes o después, no logro cristalizar una forma de donarlo íntegramente a niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Después de todo, siempre son las generaciones siguientes las que reciente en el quehacer de las actuales y la ausencia cada vez mayor de empatía, solidaridad y educación cívica”.

Los otros ministros que han hecho públicas sus renuncias son Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien este día también arremetió contra la Presidenta Claudia Sheinbaum al asegurar que sus haberes de retiro no son nada comparado con lo que cuesta la estancia de la Mandataria en Palacio Nacional.

Ayer, líderes de Morena en el Congreso dejaron ver la posibilidad de no aceptarlas para evitar que accedan a las millonarias liquidaciones por dejar su cargo.

Así lo declaró Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, quien aclaró que la renuncia de los ministros es para irse con las alforjas llenas.

“Al entregar sus renuncias quieren llevarse las alforjas llenas, llevarse todos sus haberes, la Constitución vigente la que quieren invalidar en parte, establece que si no hacen eso no tendrían el retiro que en este momento está vigente, pero el juicio político no es el camino, hay muchas maneras de tocar el tema”, consideró el Senador morenista.