Repartidores se manifiestan en San Lázaro por reforma que les daría seguridad social

Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).- Un numeroso grupo de repartidores que trabajan mediante el uso de aplicaciones móviles se manifestó este miércoles frente a la sede de la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, con el fin de exigir a las y los legisladores que se realice una modificación al proyecto de reforma con el que se plantea darles cobertura social y otros beneficios.

En concreto, lo que las y los manifestantes exigieron es que en la reforma planteada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se contemple la incorporación de un sistema dual, mismo que les daría la libertad de elegir si desean o no afiliarse al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como mantener un esquema de trabajo independiente.

La manifestación se llevó a cabo durante el mediodía, cuando los repartidores de aplicaciones como Uber, Didi y Rappi, arribaron a San Lázaro luego de partir desde el Archivo General de la Nación a bordo de sus motocicletas.

Ya en el lugar, fueron recibidos por el Diputado Arturo Ávila, vocero del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, y la Diputada Maiella Gómez, presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión Social.

Durante cerca de una hora, los legisladores sostuvieron una conversación con representantes del grupo de manifestantes, tras lo cual acordaron llevar a cabo más encuentros y sostener un canal abierto de comunicación.

“Nos dijeron que llegamos muy a tiempo, aún no está instalada la Comisión del Trabajo en la Cámara de manera formal, entonces estamos contribuyendo desde abajo. No vamos a pedir nada que los repartidores no acepten y no vamos a aceptar nada que ellos no quieran aceptar”, comentó uno de los repartidores luego de la reunión.